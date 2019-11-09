山水＆天空+樹林雲淡風輕詩意　卓有瑞「水痕藝境 」展出　

▲定居香港的藝術家卓有瑞，應屏東縣政府文化處邀請返鄉舉辦｢水痕藝境 」畫展。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

定居香港的藝術家卓有瑞，應屏東縣政府文化處邀請返鄉舉辦｢水痕藝境 」畫展，她的作品以獨特的水漬技法，讓畫面游走於虛實夢幻之間，觀者可從中欣賞到作者卓絕的繪畫功力，9日至12月22日於屏東美術館展出。

卓有瑞是屏東南州鄉人，小學三、四年級即跟隨蔡水林老師學畫。國立台灣師大美術系畢業後不久，即以巨幅細膩寫實的「香蕉連作」油畫作品，是首位以幻燈機輔助繪畫，引起畫壇關注。

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1976年卓有瑞移居美國深造，正值美國新寫實主義浪潮，當時畫家大都以人物、招牌、玻璃帷幕反影、街景作表現。他持續以超寫實的油畫為創作，題材則以老舊木門、鐵柵門、磚牆、廢物蓋、消防水龍頭等，描繪紐約街頭陽光燦爛的角落，畫面上充滿細膩寫實的老舊物體與強烈光影，卻也隱約有一絲絲客居異鄉的哀愁。

2005年起卓有瑞任教香港浸信會大學視覺藝術院，從此定居香港創作。或許回歸東方之後，常有閒暇四處旅遊，她把創作主題從城市角落轉向以大自然為題材。視角則從微觀的牆邊一角，轉而以宏觀的視野凝視山水、天空、樹林，表現生命中雲淡風輕的詩意，水漬系列作品即創作於此時期以迄現在。

近期作品中出現的水漬痕跡，是無心插柳所獲得得意外效果，在畫面構成的元素上卻耐人尋味。對作者而言，水漬不單純只是水漬，它可以是天空的雲彩、漂浮的意象、山川林木上的一抹詩情與想像，飄盪在畫作與觀賞者的心間。