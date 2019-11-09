抗議警方濫暴！香港婚禮業：獨立調查前「拒接員警預約」

▲結婚示意圖（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港近日的警民衝突持續升溫，香港婚禮界近日聲明，「在成立獨立調查委員會之前，所有警務人員的任何喜慶節目，一律不再接受預約！」聲明強調，更希望，香港不同階層、不同行業、不同身份的左鄰右里，「也可以一齊加入、一齊加油、一齊罷接警婚！」

這份《婚禮業界聯合聲明》目前已經在許多香港婚禮業者的臉書上公佈，根據《香港01》報導，目前已有約350間業內公司響應，涵蓋婚禮策劃、攝影、妝髮、音響、場地佈置等。

聲明指出，近月，香港各處也充斥著催淚煙的氣味，無論大街小巷、商場食肆，或是屋村屋苑，甚至是婚禮場所，都無一倖免，「一直以來，我們婚禮界堅信及擁護香港的法治精神，但鑑於警察行為已經失控，出現大量濫權、濫捕、濫暴情況。相信這是我們，亦是你，更是大眾所不能接受的！」

▲香港1102遊行中的的港警。（圖／路透）

聲明強調，在良知的驅使下，即使我們如何努力地保持專業，也是很有限的，尤其是在警方濫暴香港市民的同時，「我們已經不能容許自己在婚禮上再給他們送上微笑祝福！縱使我們深信世上有好人壞人之分，警察也有所謂的黑與白之別，但我們更需要的，是公平、公正的去分辨服務對象！」

▲民眾紀念日前在示威活動中墜樓身亡的大學生周梓樂。（圖／路透）

聲明中註明，「12小時內已經超過300間公司聯合聲明」，「希望能為香港我們這個家，盡一點綿力；以及將一直以來的核心價值包括公平、努力、包容、相愛，好好保護下來。」

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