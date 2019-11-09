洪秀柱參訪台南龍崎竹炭故事館　了解竹炭產業及相關產銷現況

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，前往東區崇義黃昏市場掃街及前往台南市龍崎竹炭故事館參訪，受到民眾熱情支持歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委參選人洪秀柱，11月9日前往東區崇義黃昏市場掃街及前往台南市龍崎竹炭故事館參訪，了解竹炭產業及相關產銷現況，過程都受到民眾熱情歡迎支持。

洪秀柱說一走進龍崎竹炭故事館內，撲鼻而來的就是濃濃的竹炭香，在董秘書細心的解說下，她了解到龍崎區過去85％的土地都被竹子覆蓋，所以全台的竹編物，都是從龍崎產出！直到塑料用品取代竹製品後，竹子的用途及在地發展逐漸走下坡，所以董秘書也感嘆「沒了產業地方就落寞」！

洪秀柱說，好在有農會的用心，從國際市場的脈動，發現了竹炭潛在的商機，並開始從國外引進技術，用竹炭帶動了龍崎的發展。全台300多個農會，只有龍崎有這樣的技術，所以竹炭可以說是龍崎的代表，也讓原本已無用武之地的竹子，運用「竹金」再現新商機。

故事館展示的竹炭產品琳瑯滿目，竹醋液、竹炭棉被、健康襪、還有各式洗滌、保養用品，還有最受大小朋友喜愛的竹炭冰淇淋，嚴密的工法配上獨有的竹炭香味，口感更是一級棒。

也因為高溫精煉的竹炭，具有吸附雜質、調節濕度、溫熱等功能，所以煉製出的產品，具有吸附味道、淨化水質、防蚊去污等功能，效果都相當卓越，深受市場肯定。這樣的窯燒精煉技術，今年更是運用在處理野生「小花蔓澤蘭」上，讓原本地方上非常頭痛的外來植物，可以研發防蚊液，希望未來能廣大運用，讓台南免去登革熱的煩惱。

在董秘書講解之時，洪秀柱說她感受龍崎有那麼好的天然資源，加上獨創的技術，不管是小黑蚊剋星「竹醋液」，還是天然的洗滌用品，甚至除臭去味效果極佳的竹炭衣襪等，都應該努力協助幫忙打開銷售通路。

並且龍崎人口老化、青壯外移問題嚴重，如何透過產銷的規劃，讓青年創意行銷團隊可以有在地發展機會，甚至拓展城市觀光，都是在地重要課題，並幫助龍崎特色實質向下扎根，發展在地商機！洪秀柱說，不管選舉結果如何，她都會努力幫助龍崎發展！

最後，洪秀柱也挑選了幾樣明星產品，並品嚐了好好吃的竹炭冰淇淋！她也籲請民眾，如果有到台南，一定記得要來龍琦走走，感受當地特有的產品及文化！



此外，洪秀柱感謝周錫瑋、老鄉長余明春夫婦、杜素吟議員服務處李金雀秘書以及龍崎黨部黃燕春主委的陪同參訪。

另，9日洪秀柱東區崇義黃昏市場掃街，也有台北市王鴻薇、闕梅莎、徐弘庭3議員；嘉義吳育仁前立委；高雄市黃紹庭議員；以及高思博總幹事、王家貞市議員等多人陪同拜票，獲得民眾熱烈歡迎支持。