全國災害防救團體聯繫會報台南登場　救災示範觀摩演練交流經驗

▲蔡英文台南競選總部「南都夜曲」活動，充滿新住民姐妹生活在台南的喜悅，與對蔡英文統的肯定蔡英文支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為統合全國民間救災戰力，達到「平時民力需厚植、災時戰力能運用」之目標，特邀請國內目前登錄在案，遭遇重大災害發生時能支援地方政府協助救災的134個災害防救團體，於11月9日下午3時30分，在消防局1樓廣場辦理「2019年全國災害防救團體聯繫會報救災演練示範觀摩」。

下午4時30分在大象寬廷宴會廳辦理「2019年全國災害防救團體理事長暨幹部聯繫會報」，用以凝災害防救團體的向心力，同時分享救災經驗並進行技術交流，建立與各團體聯繫管道，俾利未來災害發生時的調度運用。





台南市消防局指出，近幾年由於全球氣候變遷，各種極端型氣候不斷在世界各地發生，因此各地方政府不斷面臨嚴峻的考驗，各種大型災害之整備、應變及防災，是各地方政府所要思考的問題。例如:今年0813豪雨淹水重創本市多個行政區域，因短時間強降雨劇烈天氣影響，台南市仁德、永康及東區等地於0813豪雨期間遭受嚴重淹水災害，在面對這種臨時性重大災害時，只靠政府部門的救災力量是不夠的，更是需要民間災害防救團體的協助，而災害防救團體各有所長，可配合當地政府的調度。





本次聯繫會報首先於消防局訓練塔辦理警消及台南市市救難協會(災防團體)協同演練，過程中模擬山域救援演練，消防局期藉由此次演練，使民間救難團體瞭解山域意外事故時救援作業模式及加強山域救援技能，建立與民間救難團體之分工合作機制，有效發揮最佳救災能量。最後也表揚108年績優災害防救團體，希望藉由此次的活動，能凝聚並厚實民間的能量，在災害時發揮功用，維護民眾的生命財產安全。