雙11大戰開打了！「4大超商」優惠懶人包　鮮食買2送1、咖啡買11送11再加1

▲雙11大戰今日開打，各大超商祭出超殺優惠。（圖／業者提供）



記者蕭筠／綜合報導

雙11大戰開打！今年各大超商業者紛紛加入戰局，推出殺超優惠活動，就是要讓民眾買到賺到。其中，小7連續19天（11月1日至11月19日）天天凌晨12時、上午1時必搶5折夢幻爆品；全家行動購祭出限時限量整點閃購，逾60種商品最低下殺2.6折起、鮮食買2送1，尤其Let’s Café系列也打出5折優惠；萊爾富Hi Café部分咖啡則是「限時特殺優惠組合買11送11再+1」，今日快手刀下單吧。

▲全家逾60種商品最低下殺2.6折。（圖／業者提供）



●全家便利超商

歡應雙11，全家今年以會員APP商品預售、旗下電商全家行動購，雙平台優惠策略迎戰。包括會員APP商品預售自11月6日起至11月12日，百樣熱銷商品下殺5折、鮮食買2送1等優惠，消費者只要使用My FamiPay線上支付就可購買。Let’s Café也有多項咖啡打出5折優惠，另還有飲料、泡麵、零食、生活保健用品等都有5折起優惠。

而全家行動購於11月6日至11月11日加碼推出限時限量整點閃購，逾60種商品最低下殺2.6折起，還特別精選近300支商品，類別包括團購夯品、冷凍美食最低享4.8折優惠。活動期間更加碼全館消費滿111元免運、單筆消費滿1111元抽111萬旅遊金（每位111,000元，抽10名）、單筆消費滿1111元贈中熱拿1杯（限贈1次）、首購單筆滿999元加贈5杯中熱拿。

▲小7祭出每天必搶下殺5折夢幻爆品、神級逸品。（圖／業者提供）



●7-ELEVEN

小7今年整合實體門市、ibon mart統一超商線上購物中心，祭出連續19天（11月1日至11月19日）超殺優惠。其中，精選台、日、美超人氣條棒狀零食糖果等商品，以「11、55、88、99、111」等特殊價格吸引目光；CITY CAFE部分，即日起至11月13日現萃茶熱青茶、熱紅茶任選5杯111元LINE好友優惠、11月6日至11月19日小7APP也推出現萃茶、珍珠抽抽樂活動，最低2杯1元，還有第2杯1折、49折、69折、79折優惠，每抽都有獎。

ibon mart則在11月10日至12日可以免費領取「全站$1111現折金大禮包」；11月10日至12日單筆滿$1111享OPENPOINT點數狂飆「11倍」送等。另，19天優惠期間，天天凌晨12點還有必搶「夢幻爆品」，包括星巴克VIA、CASIO手錶、行李箱等商品，都將有驚喜一日價優惠；上午11時則是「神級逸品」，包括Dyson Pure Cool Me個人空氣清淨風扇、Switch主機+遊戲同捆組等多項商品限量搶5折超殺優惠價。

▲萊爾富雙11雲端超商APP「12款指定商品買11送11加1」。（圖／業者提供）



●萊爾富

萊爾富今日雲端超商APP「12款指定商品買11送11加1」，Hi Café咖啡系列也在其中，另飲品類、麵包類、鮮食類、冰品類、點心零嘴、泡麵罐頭到生活清潔與日用品等最低48折起，就是要提供消費者更划算的購物選擇。

萊爾富串聯線上、線下推出「雙十一購物節」限定優惠活動，包括會員APP有限量「CASIO手錶Hi點加價購」優惠，只要使用500 Hi點玩轉盤遊戲1次，或於門市單筆消費滿100元，即享免費抽獎機會1次，最高有機會抽中價值5萬元的「1,000萬萊爾富Hi點」好禮。會員注意，今日「Hi-Life VIP」APP加碼更推出2款經典CASIO手錶（市價2,500元），限量20支，會員只要憑1,111 Hi點加1,400元，即可進行預購兌換。

另，「萊爾富雲端超商 Pickup店」也推出「瘋狂雙11 天天5折起」雙11同慶活動，即日起至11月13日，Hi Café指定品項與多項茶飲組合，每日限定下殺5折起，11月14日至11月30日加碼推出「每日爆殺一品」，及店內消費滿300送50點樂天點數。

▲OKmart雙11指定飲品（同品項）加10元就多1件。（圖／業者提供）



●OKmart

瞄準上班族、學生，OK超商今日打出全台門市飲料省很大活動，指定飲品（同品項）加10元就多1件，包括Cheers氣泡水系列、味丹多喝水與茶類等都享折扣，另雲端商城OKmall也推出現煮咖啡（美式、拿鐵）全品項，單筆購買11杯即享49折優惠，11月9日至11月12日4天限量1111組，售完為止。

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