雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

▲五大電信都針對雙11祭出優惠。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

今天就是一年一度的「雙11購物節」，五家電信都將主要優惠擺在今天推出，讓大家搶一波好康。

中華電信

中華電信針對今年的雙11推出過二波優惠；第一波優惠是針對網路門市推出為期11天的「瘋搶雙11購物節」活動，行動推出搭配指定方案最低月租398元起，限量精品家電1+1雙好禮帶回家。這項優惠是活動自11/1起至11/11止，凡於中華電信網路門市申請任一業務，還有機會抽中「Hami Point」11,111點(共計11名)。

第二波優惠，則是針對iPhone推出快閃加碼優惠。自108年11月11日上午11點11分起至11月14日上午11點11分止，中華電開放新申辦、攜碼及續約客戶均可搶購申辦，搭配iPhone XS系列、iPhone XR、iPhone 7及iPhone 7 Plus。申辦大4G購機方案，月繳1,399元(30個月)，iPhone XR 64GB專案價 2,200元，相當於只要1折起就能將原價21,500元的熱銷機型iPhone XR 64GB直接帶回家。

台灣大哥大

台灣大也針對雙11推出二波優惠；第一波是在網路門市祭出優惠方案，從11/1起消費者在網路門市申辦指定專案，月付699元上網吃到飽，不用抽獎就可直接獲得國泰航空東京或首爾來回限量機票1張，再加碼送國際漫遊11天吃到飽；同時myfone購物也推出iPhone 11、Apple Watch 5限時1,111元搶購，號稱比打一折還便宜。

用戶若是在網路門市若申辦699專案上網吃到飽，則可獲得台北-首爾來回機票1張、國際漫遊吃到飽1組。台灣大指出，網路門市申辦指定專案獲機票，免綁旅行社條款，讓用戶無須上網搶廉行機票，規劃行程更自由。攜碼、老客戶、VIP用戶享免預繳優惠。3年以上老客戶於11月15日前續約，加碼再送最高momo購物折價券1,040元；前50名申辦699以上專案的消費者，再送國泰航空台北-東京5,000元優惠價購票劵。

第二波好康，也是針對iPhone推出加碼優惠。舉凡iPhone購機、單門號、機票專案統統大放送，11月11日起，於台灣大網路門市搭配999以上資費，續約申辦iPhone 11系列專案價再折1,000元，續約、攜碼、新申辦iPhone XS系列，專案價折3,000元；台灣大LINE官方帳號升級好友於網路門市新申辦與攜碼用戶申辦499吃到飽專案，可再獲贈LINE Points 500點；另外，網路門市申辦999以上機票專案，再抽限量AirPods 2。

▼myfone購物限時搶購時程。（圖／台灣大提供）

遠傳電信

而在遠傳方面，起先遠傳是推出遠遊卡網路通路儲值「上網計量型買１送１」活動，透過官網、遠傳行動客服APP儲值計量型上網方案買1送1，選儲1.2GB相當於只要90元；選儲8GB上網流量將會翻倍送，等於是16GB可以使用半年，不需再等親友分享Wi-Fi，隨時都能發Line、滑FB、看網路小短片等，充分享受易付卡用戶快捷上網的便利性及自由度。

▼雙11，遠傳推出遠遊卡網路通路儲值「上網計量型買１送１」活動。（圖／遠傳電信提供）

而在上週末時，遠傳再加碼推出iPhone優惠；自11月9日至11月11日止，無論攜碼、新申辦或是續約用戶，到遠傳直營/加盟/網路門市申辦698 及 999 方案，綁約36個月，熱銷的iPhone XR、iPhone 8系列及iPhone 7 Plus(128G)都加碼擴大補貼。

以iPhone XR(128G)為例，搭配遠傳999方案，上網、網內「雙飽」外，再享每月網外950分鐘，iPhone XR專案價只要7,777元。

針對不想換機的消費者，遠傳也推出了499上網吃到飽優惠方案，11/11-11/30到遠傳網路門市申辦499上網吃到飽方案，將再加碼贈送1,000元遠百禮券以及每月528元的網外通話金，等於日付不到17元，就可以上網吃到飽+網外講好飽優惠。申辦遠傳599上網+網內雙飽，還贈送每月網外30分鐘，更可0元把市價5,290元的AirPods帶回家。

台灣之星

每年雙11許多消費者最期待的應該就是台灣之星所祭出的優惠，而今年台灣之星再度拋出了「月租188享終身4G不限速上網吃到飽」的優惠。台灣之星本次的優惠是「2019雙11一日限定」3連發活動，並將於11月11日11:00起開跑，限量或限時供消費者搶購。

第一發優惠

台灣之星今年不但再度端出了經典188資費方案，且還是「升級版」；這項方案是以過往大受消費者歡迎的月租188元，4G終身21Mbps上網吃到飽資費方案為基礎，綁約30個月，直接升級4G「不限速」上網吃到飽，再享語音網內互打免費，網外/市話加送至100分鐘，限量8萬門，同時今年也將優惠升級並享終身一價到底，約滿不漲價。

成功申辦188資費的用戶，還享自由選擇加辦第二門「絕版再現」月租88元，終身10Mbps上網吃到飽資費方案的特權，綁約30個月，每月贈送最高網速21Mbps的10GB免費上網傳輸量，若當月免費上網傳輸量沒用完，可享無限遞延，同樣也是終身優惠。

第二發優惠

11月11日14:00起，台灣之星網路門市推出「整點特賣」，包括iPhone 11、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、Nintendo Switch Lite、聲寶50型4K聯網LED顯示器等，不用抽直接拼手速，新申辦/攜碼搭配月租$388/$599/$799/$999資費方案，換算下來相當於讓你分期付款購買商品、再享3年免費4G上網吃到飽，加上語音網內互打免費、網外/市話最高900分鐘。

第三發優惠

11月11日10:40起，台灣之星Facebook官方粉絲團直播不間斷，特別來賓沈玉琳、OS桑阿松與主持人揪揪姊陪全台網友從下午一路搶到晚上，分為單辦門號之「命運轉轉樂．最低1元吃到飽」及商品組合案之「老闆不在家．商品隨便賣」兩種類型，共9場次，每場次抽20組幸運兒。

▼雙11台灣之星188/88資費優惠。（圖／台灣之星提供）



亞太電信

亞太電信早在10月中便率先推出雙11「月租11元 逢五必搶」限定活動，不僅首日直播活動瞬間湧入超過10萬名網友，網路門市上線至今成交量較平日成長達300%。

而這次亞太電信為了歡慶五周年暨雙11成績告捷，再度回饋消費者，加碼推出月租168元吃到飽及月租138元輕量快閃方案，不論是上網或語音重度使用者，均可依需求自行選擇，網路速度不受限，贈送語音分鐘數最大包，給你真正的「雙11吃到飽」門號方案。

月租168元方案，於11月11日上午10點10分於網路門市推出，限量5萬門，約期24個月，月付168元，享不限速上網吃到飽，再送80分鐘網外/市話通話數；月租138元方案，即日起至11月12日於網路門市開放申辦，贈送10GB上網流量及200分鐘網外/市話通話數。

▲▼亞太電信電信雙11快閃優惠資費。（圖／亞太電信提供）

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

►網路激推小棕瓶超殺價！