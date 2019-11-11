　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼電信雙11優惠。（圖／業者提供）

▲五大電信都針對雙11祭出優惠。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

今天就是一年一度的「雙11購物節」，五家電信都將主要優惠擺在今天推出，讓大家搶一波好康。

中華電信
中華電信針對今年的雙11推出過二波優惠；第一波優惠是針對網路門市推出為期11天的「瘋搶雙11購物節」活動，行動推出搭配指定方案最低月租398元起，限量精品家電1+1雙好禮帶回家。這項優惠是活動自11/1起至11/11止，凡於中華電信網路門市申請任一業務，還有機會抽中「Hami Point」11,111點(共計11名)。

第二波優惠，則是針對iPhone推出快閃加碼優惠。自108年11月11日上午11點11分起至11月14日上午11點11分止，中華電開放新申辦、攜碼及續約客戶均可搶購申辦，搭配iPhone XS系列、iPhone XR、iPhone 7及iPhone 7 Plus。申辦大4G購機方案，月繳1,399元(30個月)，iPhone XR 64GB專案價 2,200元，相當於只要1折起就能將原價21,500元的熱銷機型iPhone XR 64GB直接帶回家。

台灣大哥大
台灣大也針對雙11推出二波優惠；第一波是在網路門市祭出優惠方案，從11/1起消費者在網路門市申辦指定專案，月付699元上網吃到飽，不用抽獎就可直接獲得國泰航空東京或首爾來回限量機票1張，再加碼送國際漫遊11天吃到飽；同時myfone購物也推出iPhone 11、Apple Watch 5限時1,111元搶購，號稱比打一折還便宜。

用戶若是在網路門市若申辦699專案上網吃到飽，則可獲得台北-首爾來回機票1張、國際漫遊吃到飽1組。台灣大指出，網路門市申辦指定專案獲機票，免綁旅行社條款，讓用戶無須上網搶廉行機票，規劃行程更自由。攜碼、老客戶、VIP用戶享免預繳優惠。3年以上老客戶於11月15日前續約，加碼再送最高momo購物折價券1,040元；前50名申辦699以上專案的消費者，再送國泰航空台北-東京5,000元優惠價購票劵。

第二波好康，也是針對iPhone推出加碼優惠。舉凡iPhone購機、單門號、機票專案統統大放送，11月11日起，於台灣大網路門市搭配999以上資費，續約申辦iPhone 11系列專案價再折1,000元，續約、攜碼、新申辦iPhone XS系列，專案價折3,000元；台灣大LINE官方帳號升級好友於網路門市新申辦與攜碼用戶申辦499吃到飽專案，可再獲贈LINE Points 500點；另外，網路門市申辦999以上機票專案，再抽限量AirPods 2。

▼myfone購物限時搶購時程。（圖／台灣大提供）

▲▼myfone購物限時搶購時程。（圖／台灣大提供）

遠傳電信
而在遠傳方面，起先遠傳是推出遠遊卡網路通路儲值「上網計量型買１送１」活動，透過官網、遠傳行動客服APP儲值計量型上網方案買1送1，選儲1.2GB相當於只要90元；選儲8GB上網流量將會翻倍送，等於是16GB可以使用半年，不需再等親友分享Wi-Fi，隨時都能發Line、滑FB、看網路小短片等，充分享受易付卡用戶快捷上網的便利性及自由度。

▼雙11，遠傳推出遠遊卡網路通路儲值「上網計量型買１送１」活動。（圖／遠傳電信提供）

▲▼遠傳遠遊卡。（圖／遠傳電信提供）

而在上週末時，遠傳再加碼推出iPhone優惠；自11月9日至11月11日止，無論攜碼、新申辦或是續約用戶，到遠傳直營/加盟/網路門市申辦698 及 999 方案，綁約36個月，熱銷的iPhone XR、iPhone 8系列及iPhone 7 Plus(128G)都加碼擴大補貼。

以iPhone XR(128G)為例，搭配遠傳999方案，上網、網內「雙飽」外，再享每月網外950分鐘，iPhone XR專案價只要7,777元。

針對不想換機的消費者，遠傳也推出了499上網吃到飽優惠方案，11/11-11/30到遠傳網路門市申辦499上網吃到飽方案，將再加碼贈送1,000元遠百禮券以及每月528元的網外通話金，等於日付不到17元，就可以上網吃到飽+網外講好飽優惠。申辦遠傳599上網+網內雙飽，還贈送每月網外30分鐘，更可0元把市價5,290元的AirPods帶回家。

台灣之星
每年雙11許多消費者最期待的應該就是台灣之星所祭出的優惠，而今年台灣之星再度拋出了「月租188享終身4G不限速上網吃到飽」的優惠。台灣之星本次的優惠是「2019雙11一日限定」3連發活動，並將於11月11日11:00起開跑，限量或限時供消費者搶購。

第一發優惠
台灣之星今年不但再度端出了經典188資費方案，且還是「升級版」；這項方案是以過往大受消費者歡迎的月租188元，4G終身21Mbps上網吃到飽資費方案為基礎，綁約30個月，直接升級4G「不限速」上網吃到飽，再享語音網內互打免費，網外/市話加送至100分鐘，限量8萬門，同時今年也將優惠升級並享終身一價到底，約滿不漲價。

成功申辦188資費的用戶，還享自由選擇加辦第二門「絕版再現」月租88元，終身10Mbps上網吃到飽資費方案的特權，綁約30個月，每月贈送最高網速21Mbps的10GB免費上網傳輸量，若當月免費上網傳輸量沒用完，可享無限遞延，同樣也是終身優惠。

第二發優惠
11月11日14:00起，台灣之星網路門市推出「整點特賣」，包括iPhone 11、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、Nintendo Switch Lite、聲寶50型4K聯網LED顯示器等，不用抽直接拼手速，新申辦/攜碼搭配月租$388/$599/$799/$999資費方案，換算下來相當於讓你分期付款購買商品、再享3年免費4G上網吃到飽，加上語音網內互打免費、網外/市話最高900分鐘。

第三發優惠
11月11日10:40起，台灣之星Facebook官方粉絲團直播不間斷，特別來賓沈玉琳、OS桑阿松與主持人揪揪姊陪全台網友從下午一路搶到晚上，分為單辦門號之「命運轉轉樂．最低1元吃到飽」及商品組合案之「老闆不在家．商品隨便賣」兩種類型，共9場次，每場次抽20組幸運兒。

▼雙11台灣之星188/88資費優惠。（圖／台灣之星提供）

▲▼電信雙11優惠。（圖／業者提供）

亞太電信
亞太電信早在10月中便率先推出雙11「月租11元 逢五必搶」限定活動，不僅首日直播活動瞬間湧入超過10萬名網友，網路門市上線至今成交量較平日成長達300%。

而這次亞太電信為了歡慶五周年暨雙11成績告捷，再度回饋消費者，加碼推出月租168元吃到飽及月租138元輕量快閃方案，不論是上網或語音重度使用者，均可依需求自行選擇，網路速度不受限，贈送語音分鐘數最大包，給你真正的「雙11吃到飽」門號方案。

月租168元方案，於11月11日上午10點10分於網路門市推出，限量5萬門，約期24個月，月付168元，享不限速上網吃到飽，再送80分鐘網外/市話通話數；月租138元方案，即日起至11月12日於網路門市開放申辦，贈送10GB上網流量及200分鐘網外/市話通話數。

▲▼電信雙11優惠。（圖／業者提供）

▲▼亞太電信電信雙11快閃優惠資費。（圖／亞太電信提供）

▲▼電信雙11優惠。（圖／業者提供）

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

►網路激推小棕瓶超殺價！

ET快訊
休旅車被拖吊　台南女領車見「滿桌子的字」快笑死
脖子快砍斷！國中師畸戀13歲女學生…以為被劈腿　狂砍她22刀
女外送員進門自動上鎖！男客「睡一晚再走」　她嚇回一句脫身
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方展開調查

下一世代Apple Watch可能把天線內嵌入錶帶！改善無線通信功能　Touch ID也傳納入

Apple Card遭轟性別歧視！丈夫信用額度比太太高20倍　美國紐約州要調查

雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密

Google Pixel 4實拍：日拍能力大幅提升、夜拍實力仍驚人

糗了　Apple Mail加密郵件「從未加密過」、官方正修復中

與Apple合作的很徹底　Roku用戶可用Apple Watch遙控電視

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方展開調查

下一世代Apple Watch可能把天線內嵌入錶帶！改善無線通信功能　Touch ID也傳納入

Apple Card遭轟性別歧視！丈夫信用額度比太太高20倍　美國紐約州要調查

雙11主戰場今報到　五大電信優惠都在這

「雙11免費送LINE Point」大地雷！登入帳密就慘了…馬上被盜帳號全洩密

Google Pixel 4實拍：日拍能力大幅提升、夜拍實力仍驚人

糗了　Apple Mail加密郵件「從未加密過」、官方正修復中

與Apple合作的很徹底　Roku用戶可用Apple Watch遙控電視

韓國瑜購屋爭議！顧立雄要求證交所追查2方向　承諾1個月提報告

CBA／陳盈駿單節狂轟3外線　廣州1分惜敗無緣第2勝

陳柏惟看「韓國瑜＋張善政」：一個乩童、一個桌頭

用起來水水的！有人習慣「洗碗精加水」他不解　網秒懂困擾：怎麼洗都油

超噁！汐止中興路內衣賊大白天就來偷　被害女不爽怒PO網

家暴夫逼靈前下跪「發誓不拿家產」　妻返鄉探親門鎖全換心寒離婚

萬里自小客擦撞「安全氣囊爆開」！駕駛昏迷　同車好友竟丟包先回家

瑪家夜店頻傳鬥毆　坐落原住民保留地…勒令拆屋還地

吳宣儀獨住飯店「凌晨突傳按鈴＋搥牆聲」　忍到4點受夠：真的累了，讓我睡吧

賴清德替陳柏惟站台：第一個揭穿韓國瑜挖石油、愛情摩天輪的人

3C家電熱門新聞

免費LINE Point登入帳密…馬上被盜

五大電信迎戰雙11　資費好禮懶人包

雙11五大電信優惠都在這

Apple Mail加密郵件「從未加密過」

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

Google Pixel 4實拍

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

蘋果經銷商iPhone直降1,111元

Lenovo雙11推全館一元加購好禮

印度發明「可食用」澱粉塑膠袋

中華電快閃加碼優惠iPhone XR只要1折起

Apple火速推出iOS 13.2.2更新 ！ 修復「殺後台」問題

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

Apple Card遭轟性別歧視！夫妻信用額度差20倍　美國紐約州要調查

更多熱門

相關新聞

雙11大戰開打！超商指定咖啡買11送11再加1

雙11大戰開打！超商指定咖啡買11送11再加1

雙11大戰開打！今年各大超商業者紛紛加入戰局，推出殺超優惠活動，就是要讓民眾買到賺到。其中，小7連續19天（11月1日至11月19日）天天凌晨12時、上午1時必搶5折夢幻爆品；全家行動購祭出限時限量整點閃購，逾60種商品最低下殺2.6折起、鮮食買2送1，尤其Let’s Café系列也打出5折優惠。

雙11購物節神助攻　大陸消費股樂翻天

雙11購物節神助攻　大陸消費股樂翻天

買一送一！「雙11」手搖飲優惠懶人包

買一送一！「雙11」手搖飲優惠懶人包

雙11買氣發飆！蝦皮結帳超卡

雙11買氣發飆！蝦皮結帳超卡

快訊／天貓雙11成交額1分36秒衝破100億！

快訊／天貓雙11成交額1分36秒衝破100億！

關鍵字：

中華電信台灣大遠傳台灣之星亞太雙11

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

Ailee看Amber喇舌「超真實傻眼反應」

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

姜漢娜：我分手了！韓網留言整排王大陸

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面