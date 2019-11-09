韓國瑜質疑潛艦國造「假議題」　海軍抗議：首艘原型艦2024年下水

▲韓國瑜展開基隆傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日展開基隆市傾聽之旅，不過在與青年座談時表示「今天政府宣布要造潛艦，如果政府說要造航空母艦呢？如果政府說要登月呢？這是不可能的」，呼籲政府應量力而為。對此，海軍司令部9日晚間表示，潛艦國造是政府重要政策，在立法院與監察院的監督執行下，目前進展順利，於2024年下水期程不變，強調「潛艦國造絕非假議題」。

韓國瑜9日進行基隆市傾聽之旅，上午與青年座談，有青年針對基隆就業機會少表達憂慮，詢問潛艦國造落腳基隆的看法時，韓國瑜表示「今天政府宣布要造潛艦，如果政府說要造航空母艦呢？如果政府說要登月呢？這是不可能的」，認為國防可以變的小巧，像毒蝦一樣，呼籲政府量力而為。

海軍司令部晚間表示，潛艦國造為政府重大政策，海軍司令部已於3月28日赴立法院實施潛艦國造專案進度機密報告，4月23日向監察委員說明潛艦國造進度及各項文件證明，目前在立法院與監察院兩院支持與監督下執行，進度正常，海軍嚴正聲明絕非假議題。

海軍司令部指出，未來台船公司規劃在基隆廠區設置潛艦園區，目前刻正規劃中，其目的在於吸引國際大廠投資，並將原廠技術轉移，促進國內產業發展，提升在地就業人口，這是福國利民的有利時機，海軍樂觀其成。

海軍司令部強調，海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，首艘原型艦規劃期程於2024年下水，如期如質完成潛艦國造，籲請國人支持。

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