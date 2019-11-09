重視青年發聲　蔡英文王美惠競選總部成立青年事務部

▲▼ 蔡英文王美惠競選總部青年事務部成立大會，參選人王美惠與青年朋友席地而坐。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨總統候選人蔡英文與嘉義市立委候選人王美惠聯合競選總部9日上午於嘉義市公明路上熱鬧成立。活動現場先以街舞熱力表演開場，現場青年朋友也陸續發表自己看法及意見。有人提到對於政府社會資源的分配，也重視國家是否能保有自由民主的生活方式。過程中，現場青年朋友更透過黏貼嘉義牆，寫下對嘉義的印象及對未來的期許，並合唱島嶼天光，場面溫馨。

▲▼ 王美惠重視青年力量。（圖／記者翁伊森攝）

王美惠表示，台灣的關鍵時刻，因為有年輕人的加入而發生改變。自己也從年輕時，就積極投入台灣的民主運動，真的覺得年輕人是台灣社會進步很重要的力量，希望自己成為一個平台，將有共同理想的年輕朋友聚集起來，讓彼此成為一個團隊，未來更將成立青年辦公室，一起為嘉義做更多事。

▲▼ 蔡英文王美惠競選總部青年事務部成立大會，現場青年朋友寫下對嘉義的期望。（圖／記者翁伊森攝）

王美惠競選總部表示，成立青年事務部就是為了讓青年朋友不再只是為候選人搖旗吶喊，而是藉重年輕人親自參與選舉的過程，實質參與公共議題的決策與討論，因此比照其他部門，成立全國第一個青年事務部。

▲▼ 蔡英文王美惠競選總部青年事務部成立。（圖／記者翁伊森攝）

青年事務部主要是由一群關心嘉義發展的年輕人組成，過去透過不同方式參與公共事務甚至有人曾為社會公平正義走上街頭，也有些青年在大學時期就有許多學生自治、國會實習的經驗。未來這群年輕人，不僅會走入人群，在各個角落街頭宣講，更會定期舉辦公共論壇，以年輕人的角度討論中央及地方重要的公共政策。

