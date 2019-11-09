男買行程付3萬元訂金　旅行社員工離職還「追討」餘款

▲有男子在旅展購買團行程，但該員工離職後竟然還追討餘款。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北-高雄連線報導

高雄1名男子在參觀旅展時，在展場內與1名旅行社業務相談甚歡，雙方相約購買日本套裝行程，且男子還先付出3萬多元訂金，但男子事後發現該業務已經離職，且還向他追討3萬元餘款，氣得男子報警抓人。

警方調查，高雄1名蘇姓男子，3月份參加旅展時，遇到1名自稱旅行社業務員的侯姓男子，該名男子介紹日本旅遊的套裝行程，雙方當天就相約咖啡廳詳談，蘇男還當場付出3萬多元的訂金。

經過4個月後，蘇男一直未能接到旅行社的後續通知，聯繫侯姓業務員也未果，便主動打電話到旅行社詢問，沒想到旅行社回復，「侯男已經離職」，且還與旅行社有官司在進行，讓蘇男氣得報警處理。

離譜的是，該名侯姓業務員竟然還主動聯繫蘇男，聲稱「還有餘款尚未結清」，要蘇男出面將尾款3萬多元付清，蘇男不動聲色與侯相約咖啡廳碰面，直到侯男出現後隨即上前逮人。

警方呼籲，民眾規劃旅遊應避免透過網路社群（例如facebook、Line、D-CARD）參加旅遊揪團，或未經確認，即與自稱旅行社人員訂購行程，交付旅遊費用應與合格旅行社簽訂正式旅遊契約。

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