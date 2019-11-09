又見碰瓷哥！2車交會「他」橫躺路中間　失敗還喪氣捶地

記者邱中岳／新北報導

新北汐止1名男子，竟然遭行車紀錄器拍下在2車交會之際，突然衝出馬路且橫躺在地，企圖想要製造「碰瓷」的假車禍，但沒想到2車駕駛均緊急煞車並未撞上，男子事後也喪氣捶地離開現場。

有網友在臉書《汐止集團》PO出一段影片，影片中駕駛人行經汐止樟樹二路時，與對向來車準備會車時，卻發現1名男子突然從路邊竄出，且直接橫躺在雙黃線上擋住雙方車道，2車也緊急煞車避免撞上。

▲男子開車行駛在路中間，卻遇到1名碰瓷哥竄出倒地。（圖／畫面翻攝臉書《汐止集團》）

且該名男子發現失敗後，憤而捶地起身，並且快步離去，網友指出，當時車上還載著小朋友，呼籲大家務必小心，開車一定要注意周遭，最後更指出「這年頭甚麼人都有」。

▲1名碰磁哥竄出倒地，2車緊急煞車，碰瓷哥發現失敗喪氣捶地離開。（圖／畫面翻攝臉書《汐止集團》）

警方表示，在影片中發現民眾PO文後主動到現場查看，卻未發現該名民眾，懷疑係汐止一帶精神不穩定的男子，目前也掌握男子身分，後續也將通知該名男子到案說明。

警方強調，這樣的行為恐違法道路交通管理處罰條例第78條第一項第四款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」開罰新台幣3百元。

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