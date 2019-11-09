獨／車禍和解賠償10萬還收起訴書　律師：應該預立「撤回告訴狀」

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子出面指控，日前父親開車與人發生車禍，透過保險公司與對方談定10萬元和解，但最後卻還是收到法院的起訴書，男子感到相當傻眼，「不是收到早就和解了嗎」，但律師指出，因疏忽忘簽「放棄刑事告訴」才衍生出後續狀況。

30歲的男子小德（化名）出面表示，51歲的父親在1月份時，開車在新北市住家附近與1名蕭姓女子發生車禍，事後雙方透過保險公司約定以10萬元進行和解，但沒想到小德父親在日前又收到地檢署的起訴書。

▲男子父親因車禍撞到人賠償10萬和解，但最後還收到起訴書。（圖／記者邱中岳攝）

小德指出，當時晚上11時許父親開車出門，行經蘆洲區保和街往中正路方向行駛，但因綠燈起步時，未注意前方蕭女機車，直接從後方追撞，造成蕭女左腳也2公分撕裂傷，但雙方事後也在4月份進行和解，並簽訂和解書。

和解書中指出，小德父親願意以10萬元負擔蕭女的醫藥費用以及修車費用，且內容還提到，「刑、民事告訴」，除非未付款合約才失效，且小德父親也於5月24日付款截止日前給付10萬元，小德無奈指出，「怎麼還會被提起公訴？」

小德事後發現，當初透過保險公司協助理賠事宜，雖然雙方談妥10萬元賠償金和解，但保險公司竟只讓小德父親簽了和解書，卻未預立「撤回告訴狀」，讓小德相當傻眼，這樣還要讓父親多跑法院解釋。

▲男子因車禍由保險公司賠償10萬，保險公司忘了預立撤回告訴狀最後還收到起訴書。（圖／記者邱中岳攝）

對此盧明軒律師指出，關於告訴乃論之罪，告訴權人在提出告訴後，依照刑事訴訟法第238條第1項：「告訴乃論之罪，告訴人於第一審辯論終結前，得撤回其告訴。」

但雖然可以撤回告訴，但在提出告訴之前，則沒有類似同法第353條：「當事人得捨棄其上訴權」之規定，既然無捨棄或拋棄告訴權之規定，自不得預行捨棄或拋棄，其縱有捨棄或拋棄之意思表示，亦屬無效。

故在車禍傷害和解中，雖然常見有類於「拋棄民、刑事訴訟上之追訴權」等類字眼，但依上所述，仍無礙於告訴權人得依法提出告訴。是以，為求周全計，通常和解時，應一併請全體有告訴權之人，預立撤回告訴狀、撤回自訴狀。

另外最好是可以經由鄉鎮市公所調解委員會調解，因為依鄉鎮市調解條例第27條第1項規定：「調解經法院核定後，當事人就該事件不得再行起訴、告訴或自訴。」準此可以達到類於捨棄或拋棄告訴權之效果。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

離譜！愛滋病個案管理師涉嫌販毒 剛踏出機門落魄上銬...

華航準備起飛「突然一個人影竄出」 排隊班機通報塔台：快停下