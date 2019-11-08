國際旅展拼觀光！花蓮館邀您遊「花冬」　三重好禮加碼送

▲▼花蓮館旅展期間結合業者推出多重好禮加碼送活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2019 ITF台北國際旅展」8日起一連四天於台北南港展覽館舉行，花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會偕同多家觀光業者共組花蓮館，預告多項秋冬節慶活動即將登場，展期間更透過異業結盟推出多項旅展優惠，民眾可透過此次旅展及早規劃行程。

「ITF台北國際旅展」向來是觀光產業重要的宣傳平台，花蓮館內今年以總計逾300吋LED大螢幕呈現花蓮壯麗的自然景觀、人文，同時也預告多項秋冬節慶活動即將登場；花蓮旅館、民宿、伴手禮及觀光遊樂業共同參展，推出「多重好禮加碼送」，結合數百觀光業合力推出花蓮吃喝玩樂資訊與優惠券供大家索取。

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張志翔代理處長表示，秋冬正是到花蓮旅遊的好季節，10月11日開幕的「2019太平洋花彩節」，以「花」為主題，分為九大展區，每一區採用不同特色光效手法呈現，打造充滿美感並兼具科技感的夜間城市花園，非常適合親子共遊。

即將於11月23日登場的「2019太平洋溫泉花車嘉年華」，為全台規模最大結合溫泉和花車遊行的嘉年華盛宴，今年四度邀請日本岩手縣盛岡山車、三颯舞及澤目獅子舞蹈團現場演出；為搭配嘉年華遊行活動，花蓮溫泉專車也將於11月22日啟動，每人只要699元即可享有結合溫泉、美食及縱谷內等套裝遊程，民眾不用出國就可以泡湯賞花車，看到原汁原味的日本盛岡山車踩街活動。深受好評的「2019-2020太平洋觀光節」也將於年底推出，只要一張火車票，就可以與眾多亞洲偶像巨星一起瘋跨年！緊接著還有不可錯過的「2020太平洋燈會」，延續多年生肖主燈傳統外，更推出人文科技劇場、主題光環境及紅面鴨家族展演營造特有年節氛圍，歡迎全國民眾到花蓮，體驗獨有的「花冬之旅」。

張志翔邀請全國民眾揪團遊「花冬」，為回饋長期支持花蓮館的朋友，旅展期間結合業者推出多重好禮加碼送活動，第一重憑當日花蓮館旅宿業發票（不限金額），可獲得館內百大伴手禮多項優惠；第二重憑當日花蓮館百大伴手禮700元發票，可獲得館內旅宿業多項優惠；第三重當日館內累計消費滿4,000元也還可參加「消費滿額搖獎趣」，有機會抽中最大獎花蓮住宿券，數量有限送完為止！

▲花蓮館舞台區準備了多項精彩表演、趣味活動、好康優惠。

另外來自花蓮嚴選的百大伴手禮也在花蓮館現場推出澎湃包促銷活動，一次就可將花蓮多項優質伴手禮帶回家。現場舞台區也準備多項精彩表演、趣味活動、好康優惠，而且只要成為「花蓮觀光粉絲團」的小粉絲，就可獲得限量紅面鴨環保袋，歡迎民眾到花蓮館享好康搶優惠。