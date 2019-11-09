雙政黨推薦「郭宋配」？　蔡沁瑜訝異：這也是一個方法

▲蔡沁瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

2020總統大選18日開始受理登記，而親民黨主席宋楚瑜再度參選的傳言甚囂塵上，但也傳出可能與鴻海創辦人郭台銘組「郭宋配」。郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜回應，一直以來都沒有這樣的打算，在新聞中提到的選罷法第22條的雙政黨推薦，過去並沒有研究，他們也認真看了一下，認為「的確這也是一個方法」。

對於郭台銘及宋楚瑜醞釀「郭宋配」或「宋郭配」的傳聞一出，蔡沁瑜及郭陣營幕僚紛紛否認，並說「一大早嚇壞我們」，而後蔡沁瑜9日受訪時也再次澄清，「一直以來都沒有這樣的打算」，也不曉得消息從哪來，對於宋楚瑜可能再度參選，他們站在支持小黨的立場是「樂觀其成」。

蔡沁瑜也提到，跟宋楚瑜也有保持聯繫管道，彼此是老朋友了，而郭陣營目標是希望朝台灣立院小黨能匯集起來成為中道主流的力量進行，因此看到這個傳聞「蠻訝異的」，不曉得是不是因為她跟永齡基金會執行長劉宥彤的臉書發文有關。不過，她強調，在2020 這場戰役，郭台銘已經宣布不參選，「要翻牌機率非常低」。

蔡沁瑜指出，在11月22日登記截止前，所有的可能都是可能，大家也會有多一些琢磨或是想像。她說，在該則新聞中提到的《總統副總統選罷法》第22條，以接受雙政黨推薦成為總統候選人的方式，他們也真的沒有研究過這樣的組合出現，「我們剛剛認真看了一下，的確這也是一個方法」，只是2020在郭台銘的人生劇本中，並不在思考範圍中。

▲郭台銘、宋楚瑜。（圖／資料照）

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