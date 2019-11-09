　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談郭柯搭檔　郭台銘：他節流我開源、他防弊我興利

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲、郭台銘出席李縉穎舉辦「前縉辦公室」開幕茶會並陪同掃街。（圖／記者葉南州攝）

▲柯文哲、郭台銘出席李縉穎舉辦「前縉辦公室」開幕茶會並陪同掃街。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／新北報導

鴻海創辦人郭台銘9日再度合體台北市長柯文哲，幫郭柯共同推薦的立委參選人李縉穎站台，看得出兩陣營在郭柯王聯盟破局後，互動仍相當良好。儘管「郭柯合」的機率微乎其微，但郭台銘致詞時表示，「我跟柯市長的搭檔最好，他能節流我可以開源，他能防弊我跟著興利」，仍讓掀起現場支持者歡呼。

郭台銘表示，自己雖然是板橋出身，但是創業成長都在土城，「土城雖然不是生我的地方但是長我事業的地方，所以我是土城人，我跟大家報告，我是真正道道地地的土城人」。

郭台銘說，最近看了一份民調，台灣選民到底要什麼？台灣百分之58.5的人，需要的是拼經濟。還有百分之二十幾是兩岸關係，我應該算是最大的台商，台商所有問題、需要什麼我最了解。再來百分之十幾是年輕人。

「這些東西，我認為拚經濟最重要」，郭台銘說，將來領導台灣的領導人甚至領導台灣立法的立委，將來經濟、年輕議題是首要，台灣需要一個拼經濟的環境，需要一個走到國際化的環境，需要一個穩定兩岸和平的環境，大家才可以好好拚經濟。

郭台銘說，有效能的政府，除了防弊還要興利，除了節流還要開源，「我跟柯市長的搭檔最好，他能節流我可以開源，他能防弊我跟著興利」。

另外，郭台銘現場也表示，未來土城、三峽可以發展成「城三科學園區」，做為未來5G的發展重鎮，重要性將不下於台北市的內湖科技園區。至於未來要如何在立院推動科技立法？正是需要李縉穎。郭台銘說，李先在柯市長麾下操了半年，接著又到我這操了半年，他是柯郭聯盟的產品。

▲▼柯文哲、郭台銘出席李縉穎舉辦「前縉辦公室」開幕茶會並陪同掃街。（圖／記者葉南州攝）
 

ET快訊
獨／宋楚瑜11/13宣布參選總統！「藍綠閃邊」打造新第三勢力
爽中樂透13億！他揭「1年後變化」　網驚：金錢影響真大
小甜甜瘦回20年前體重遭疑整型　「自曝減肥4重點」瘦到F罩杯
高雄廟會請8位仙女級禮生！一字排開「晃到頭暈」…高額收費曝
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／宋楚瑜11/13宣布參選2020總統　「藍綠閃邊」打造新第三勢力

談郭柯搭檔　郭台銘：他節流我開源、他防弊我興利

郭柯立委合作「講好了」　蔡壁如自爆被推薦進入不分區

蔡政府推中共代理人　馬英九提醒台商：小心被冠上這稱號

林亮君、吳錚退黨！時力爆跳船潮　柯文哲：絕對跟我們無關

郭宋配？柯文哲：郭台銘要選他自己當時就選了

韓國瑜民調升、造勢喊「屁毛」...蘇貞昌：不是一個總統候選人該有的作為

蔡英文：競總主委有討論幾個人選！陳菊要擔任是空穴來風

蔡英文批韓國瑜：慣性用「國家機器」掩蓋受到爭議的事

「蔡賴配成定局」　陳水扁問賴清德：還主張赦扁嗎？

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

凶狠幼貓狂哈氣！不小心舔到肉泥　秒露出無辜雙眼...他暖心收編❤

獨／宋楚瑜11/13宣布參選2020總統　「藍綠閃邊」打造新第三勢力

談郭柯搭檔　郭台銘：他節流我開源、他防弊我興利

郭柯立委合作「講好了」　蔡壁如自爆被推薦進入不分區

蔡政府推中共代理人　馬英九提醒台商：小心被冠上這稱號

林亮君、吳錚退黨！時力爆跳船潮　柯文哲：絕對跟我們無關

郭宋配？柯文哲：郭台銘要選他自己當時就選了

韓國瑜民調升、造勢喊「屁毛」...蘇貞昌：不是一個總統候選人該有的作為

蔡英文：競總主委有討論幾個人選！陳菊要擔任是空穴來風

蔡英文批韓國瑜：慣性用「國家機器」掩蓋受到爭議的事

「蔡賴配成定局」　陳水扁問賴清德：還主張赦扁嗎？

畢業歌女神來了！許維芳華山「放閃音樂節」獻聲

中信盃黑豹旗／64強抽中屏中　師大附中連2年碰科班

秋冬塗抹更有感！網路激推小棕瓶一用成癮　超殺價買了才對得起自己

美國「機會之窗」正在關閉！　北韓：沒結果的對話毫無意義

京阿尼縱火犯植皮後首次應訊　驚爆「不管怎樣都會死刑」

罕見「0負評」美女YouTuber網激推！　「超狂學歷背景」曝…一面倒讚爆：超優質

獨／宋楚瑜11/13宣布參選2020總統　「藍綠閃邊」打造新第三勢力

福利滿滿！一銀員工擬加薪上看5%　徵才約700人

ETtoday「好朋友放閃音樂節」人潮熱炸　快來聽歌放閃拿好禮！

羅瑞手指又傷、伊巴卡扭到腳踝　暴龍一戰傷2名主力

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

政治熱門新聞

韓國瑜「墅民」事件！苦苓十問：別再靠腰

請假20多天…韓國瑜：想念高雄市民

郭宋配有譜？　郭台銘：你們消息怎麼那麼靈通

韓國瑜貸款買房虧錢　蔡英文賺4千萬

蔡壁如邀黃國昌入不分區　引發時力家變內訌

「郭宋配」再戰總統？郭辦嚇壞否認

「千萬不要得罪民進黨」　韓國瑜：否則個資全被揭露

韓爆特權借款買豪宅　台肥突改口了

親民黨公布首波區域立委名單

快訊／吳崢、林亮君退出時代力量

韓國瑜：過兩天才會正式宣布副手

韓國瑜「幾流人民選幾流政府」 蔡英文：不能把責任推給人民

韓國瑜全國競總確定設高雄！

韓國瑜批蔡政府：跟匈奴一樣不停掠奪　掠奪完就走人

更多熱門

相關新聞

郭柯立委將合作　蔡壁如自爆被推薦進入不分區

郭柯立委將合作　蔡壁如自爆被推薦進入不分區

民眾黨主席、台北市長柯文哲9日與鴻海創辦人郭台銘合體，幫子弟兵李縉穎站台，再次掀起郭柯合的討論。被問到郭家軍有多少人被列入民眾黨不分區？民眾黨發起人、北市府顧問蔡壁如表示，「郭董好像跟市長講好了」；接著蔡更自爆，自己也被市長推薦進不分區裡，所以不便發表意見。

時力又爆退黨潮　柯P：絕對跟我們無關

時力又爆退黨潮　柯P：絕對跟我們無關

郭宋配？柯P：郭台銘要選他當時就選了

郭宋配？柯P：郭台銘要選他當時就選了

蔡沁瑜訝異：雙政黨推薦也是一個方法

蔡沁瑜訝異：雙政黨推薦也是一個方法

「柯粉多挺綠」林鶴明：看不懂柯的策略

「柯粉多挺綠」林鶴明：看不懂柯的策略

關鍵字：

柯文哲柯P台北市郭台銘

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

媽兼差本土劇臨演養家　遭男友掐死

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

男吃醋殺女　雙胞胎塞洗衣機悶死

主審傷退　紀華文「即刻救援」

蕭敬騰撞臉女星驚呼「找到失散多年的妹妹」　

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

100K工程師轉當外送員：家庭變得一團亂

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

韓國瑜「墅民」事件！苦苓十問：別再靠腰

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面