談郭柯搭檔　郭台銘：他節流我開源、他防弊我興利

▲柯文哲、郭台銘出席李縉穎舉辦「前縉辦公室」開幕茶會並陪同掃街。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／新北報導

鴻海創辦人郭台銘9日再度合體台北市長柯文哲，幫郭柯共同推薦的立委參選人李縉穎站台，看得出兩陣營在郭柯王聯盟破局後，互動仍相當良好。儘管「郭柯合」的機率微乎其微，但郭台銘致詞時表示，「我跟柯市長的搭檔最好，他能節流我可以開源，他能防弊我跟著興利」，仍讓掀起現場支持者歡呼。

郭台銘表示，自己雖然是板橋出身，但是創業成長都在土城，「土城雖然不是生我的地方但是長我事業的地方，所以我是土城人，我跟大家報告，我是真正道道地地的土城人」。

郭台銘說，最近看了一份民調，台灣選民到底要什麼？台灣百分之58.5的人，需要的是拼經濟。還有百分之二十幾是兩岸關係，我應該算是最大的台商，台商所有問題、需要什麼我最了解。再來百分之十幾是年輕人。

「這些東西，我認為拚經濟最重要」，郭台銘說，將來領導台灣的領導人甚至領導台灣立法的立委，將來經濟、年輕議題是首要，台灣需要一個拼經濟的環境，需要一個走到國際化的環境，需要一個穩定兩岸和平的環境，大家才可以好好拚經濟。

郭台銘說，有效能的政府，除了防弊還要興利，除了節流還要開源，「我跟柯市長的搭檔最好，他能節流我可以開源，他能防弊我跟著興利」。

另外，郭台銘現場也表示，未來土城、三峽可以發展成「城三科學園區」，做為未來5G的發展重鎮，重要性將不下於台北市的內湖科技園區。至於未來要如何在立院推動科技立法？正是需要李縉穎。郭台銘說，李先在柯市長麾下操了半年，接著又到我這操了半年，他是柯郭聯盟的產品。



