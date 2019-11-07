買傘附「黃色邪惡拉環」老司機壞笑　過來人拆開秒丟...一查後悔了：超實用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今天買完傘，發現附贈一個黃色謎樣拉環，好奇的她發文求問該物用途，意外掀起討論。由於形狀引人遐想，不少老司機都往色色的地方猜，當然也釣出內行人解答，原來這個拉環有超貼心用途。

女網友在「爆廢公社公開版」貼出照片，解釋道「我買了一把傘，然後附這個給我，請問有人知道這個要怎麼使用嗎？一頭霧水。」

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只見這個黃色小物一邊是環狀設計，另一邊則是半圓形，乍看之下，還真和開罐器或情趣用品有幾分相似。就有老司機留言笑回，「我邪惡了，以為是情趣用品的鎖x環」、「聰明球」、「看看有沒有裝電池的地方」、「這個是爆漿的文嗎」。

▲只要將傘柄沿開口方向用力往下按，就能固定了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

事實上，這是橡膠拉環超實用，不僅方便擺放雨傘，可掛於桌上、椅背，還能讓主人更容易在傘桶中，分辨出自己的傘，而且不論一般長傘或是摺疊傘，都可以使用。

po文一出，也讓不少人長知識，直呼「我上個月把它丟了，因為不知道用途也沒註明，後悔死了」、「哇...原來是這樣」，但也有人吐槽，覺得不好用，所以就丟了。

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