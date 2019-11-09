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五大電信迎戰雙11　資費好禮懶人包

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者王曉敏／綜合報導

一年一度消費盛事「雙11」即將到來，這波商機電信業者自然不會錯過，目前各大電信業者已陸續推出雙11促銷方案，各家無不挑戰最低資費，送禮也是愈來愈大手筆，想續約、攜碼跳槽都別錯過年底最大檔。

中華電信

台灣電信龍頭中華電信推出「瘋搶雙11購物節」迎戰雙11檔期，搭配指定方案最低月租398元起，更有iRobot吸塵機器人搭贈禾聯恆溫擺頭陶瓷電暖器等多項家電1+1好禮組合。而網路漫遊部分，則推出日、韓、港、澳、中「雙11限定輕量型」快閃優惠，不僅效期限延長至15天、更加送20%漫遊上網量。

▼中華電信推出「瘋搶雙11購物節」迎戰雙11檔期。（圖／截自中華電信官網）

 ▲▼五大電信雙11促銷。（圖／截自網路）

台灣大哥大

台灣大此次推出了「辦門號送機票」的雙 11 限定專案，11月整月於台灣大網路門市申辦699專案，綁約30個月，可獲一張國泰航空經濟艙台北-首爾來回限量機票；申辦999專案，綁約24個月，可獲兩張國泰航空經濟艙台北-首爾來回限量機票，若綁約30個月則可獲得兩張國泰航空經濟艙台北-東京來回限量機票。以上專案還可享網內互打及上網吃到飽，同時也分別送200及950分鐘的網外語音。

▼台灣大哥大祭「辦門號送機票」活動。（圖／截自台灣大哥大官網）

▲▼五大電信雙11促銷。（圖／截自網路）

遠傳電信

遠傳電信今年雙11並未推出期間限定資費，在為期逾半個月的檔期主推網路門市申辦的「599上網吃到飽手機方案」，方案享網內互打免費、並贈送每月網外30分鐘，更有諸多好禮可免費帶回家，其中最吸睛的便是市價5,290元的第二代AirPods。此外，在雙11檔期間若申辦同為網路門市限定優惠的499吃到飽方案，還限時加碼贈送1,000元遠百禮券。

▼遠傳送市價5,290元的第二代AirPods。（圖／截自遠傳電信官網）

▲▼五大電信雙11促銷。（圖／截自網路）

台灣之星

台灣之星今年也推出了「雙11一日限定」資費方案，名額從去年的6.6萬一次擴大至8萬門，限定資費與去年相同為88及188方案，不過玩法則與去年略有不同。相較於去年88及188方案皆有限額，今年消費者可在申辦188資費方案後，可自由選擇加辦第二門月租88元的資費方案。此外，今年的188方案升級為4G「不限速」上網吃到飽，與去年的21M上網吃到飽相比誠意十足。值得一提的是，台灣之星也承諾，今年「雙11一日限定」所有資費在台灣之星5G服務開台後，都將在綁約期間內優先免費升級體驗5G。

▼台灣之星今年也推出了「雙11一日限定」資費方案。（圖／截自台灣之星官網）

▲▼五大電信雙11促銷。（圖／截自網路）

亞太電信

亞太電信於今年雙11推出「月租$11逢五必搶」限定活動，於每周五及雙11當日線上推出限量11,111組，基本月租只要11元，每月就可享有1GB網路流量，通話費率每分鐘1元，超過流量每GB 30元，月租費最高也只收299元。此外，亞太電信日前也宣布與萊爾富超商合作，推出線上申辦，線下到超商購卡服務，只要於網路上填寫申請、進行身分驗證後，即可直接到全省萊爾富門市付款取卡，申辦流程最快僅需12分鐘。

▼亞太電信於今年雙11推出「月租$11逢五必搶」限定活動。（圖／截自亞太電信官網）

▲▼五大電信雙11促銷。（圖／截自網路）

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