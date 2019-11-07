質疑丁允恭台語歌研究案「圖利周玉蔻」　吳子嘉更正錯誤不起訴

▲總統府發言人丁允恭不滿被指在高雄市新聞局任內圖利周玉蔻，提告妨害名譽但敗訴。（圖為資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉，在2019年初上電視政論節目，質疑總統府發言人丁允恭，在擔任高雄市新聞局長時，發包標案給周玉蔻去做台語歌曲研究，雖吳事後自己改口澄清，這件標案是文化局的，跟新聞局無關，仍被控告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為吳已自己更正錯誤，且是對可受公評之事提出評論，認為罪嫌不足，7日處分不起訴。

高雄市在2019年1月邀請藝人白冰冰擔任形象大使，丁允恭暗指將摧毀高雄質感，吳子嘉則在中天電視《新聞龍捲風》節目中，反質疑丁「你怎麼給一個周玉蔻去做台語歌曲研究呢？請你跟我交代一下吧」。

▲吳子嘉自己更正質疑內容錯誤，檢察官認為沒有妨害名譽犯意。（圖為資料照／記者羅志華攝）

丁允恭在臉書上澄清該標案與新聞局無關之後幾天，吳子嘉再上政論節目時，改口更正表示，標案是文化局的，不是新聞局，而丁忍了半年，仍在7月初、妨害名譽的告訴期限最後一晚，到台北地檢署按鈴控告吳子嘉妨害名譽。

檢察官調查，吳子嘉確實自己已經澄清更正發言，且政府標案發包開標結果，屬於公眾事務，吳子嘉對可受公評之事提出質疑評論，並沒有構成妨害名譽罪嫌，因此處分不起訴。

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