學作苦茶油料理　桃園大溪「優油苦茶節」首次登場

▲桃園大溪「優油苦茶節」首次登場。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

想認識道地健康的苦茶油，學作苦茶油料理嗎？2019桃園花彩節9日起，率先在大溪區登場，區內永福里同日也首度舉辦「浪漫大溪優油苦茶節」活動，永福里長廖千嬅歡迎民眾，來大溪賞花之際，不妨把握難得機會，認識在地小農如何培植出高品質的苦茶籽，以其精榨出純正風味的苦茶油，並學做苦茶油料理。

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▲桃園花彩節9日起，率先在大溪區登場，區內永福里同日也首度舉辦「浪漫大溪優油苦茶節」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

廖千嬅里長說，苦茶油籽產量稀少，即使在國外油品大力輸入的情況下，台灣自產的苦茶油仍強勢佔擁1成市佔率，其中台灣自種自製的純正苦茶油更是供不應求。而桃園為全台苦茶油前十大產區之一，其中大溪地勢較高，擁有天然優質的環境優勢下，培植出高品質的苦茶籽，以其精榨出純正風味的苦茶油。

▲▼「浪漫大溪優油苦茶節」活動地點：大溪區龍山寺廣場(大溪區信義路1125號)。（圖／林駿剛提供）



為了能提供消費者純正的苦茶油，大溪永福的苦茶小農們起心動念首創苦茶油品牌，聯手打造「大溪永福」的優質苦茶油認證，創造出值得消費者信任的優油品牌。

▲▼「浪漫大溪優油苦茶節」活動地點：大溪區龍山寺廣場(大溪區信義路1125號) 。（圖／林駿剛提供）



9日活動現場設有大溪小農市集，民眾能夠在此購買到最高品質苦茶油，同時也能試吃品嘗到苦茶油料理，包含提供苦茶油雞肉及苦茶油拌麵線給民眾享用體驗；運用最簡單的食材來發揮出大溪永福苦茶油的濃厚香醇的風味。同時現場擺設苦茶油榨油機，由資深茶農親自示範苦茶籽的榨油過程，讓民眾了解每道製成工序，體驗苦茶職人的品質堅持，感受苦茶油的每滴得來不易的香醇濃郁。

「浪漫大溪優油苦茶節」活動地點：大溪區龍山寺廣場(大溪區信義路1125號)

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