桃園翁騎錯路「鬼打牆」自摔遭車壓　警40分鐘找到人

▲老翁深夜騎車自摔，暖警即刻救援。（圖／大溪警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市79歲黃姓老翁24日凌晨因騎機車外出，在返家時騎進大溪區介壽路250巷內時，疑似因緊張加上大雨及地面水漬濕滑而自摔，老翁在自摔過程中左腳不慎被割傷並遭機車壓住，所幸為據報趕到員警緊送醫無大礙。

大溪警分局圳頂所所長黃愷琮表示，黃姓老翁當日要返家，因凌晨下雨天色昏暗視線不良，而騎錯路進入松樹工業區內，工業區內道路比較複雜，老翁一直在該處打轉，緊張加上下雨路面濕滑而自摔，幸好老翁有攜帶行動電話，第一時間撥打110報案專線，但報案過程中因地楚偏僻無法清楚敘述路名，過程中手機疑似淋雨而關機失聯。

經警方勤務中心接獲報案查詢老翁的發話基地台是座落在大溪區松樹腳一帶，立即派遣大溪警分局圳頂所的資深警員王飛、李俊億出發救援，所幸王、李兩員熟知地形，經過40分鐘搜救即發現老翁已在雨中癱坐，立即先將老翁扶於路旁安置打傘遮雨並通報救護車將黃姓老翁順利送醫，所幸在送醫後，老翁僅腿部有輕微撕裂傷，並無大礙，家屬感謝警方熱心服務之態度。





黃愷琮表示，當時係屬鋒面來襲，除了溫度驟降之外還伴隨著大雨，而黃姓老翁自摔的地點也確實偏僻，倘若不是資深的員警是很難找到該處，老翁年逾八旬，倘若延誤送醫，後果不堪設想；家屬則十分感謝警方熱心服務之態度。