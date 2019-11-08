「對不起，我錯了...」男童趴地翻滾哭吼　父母怒曝：音樂老師施暴！他怒駁

▲父母出面指控兒子遭施虐，醫生診斷也寫出，「與老師的精神不當對待有明確之因果關係」。（圖／翻攝東森新聞）

記者陳韻如／綜合報導

一名大學副教授出面指控，其獨子遭到學校音樂老師施暴，時間長達一年，導致他罹患創傷後壓力症，情緒非常不穩定，還曾一天發作30次，且就醫後，醫生也研判是與老師有明確的因果關係，讓做家長的他們相當不捨，決定提告。不過，老師矢口否認施虐，但校方目前已介入調查。

該大學副教授與妻子表示，兒子以前很愛笑，非常活潑，但最近卻經常情緒失控，大喊「老師對不起，我錯了」，接著就會開始尖叫，出現被打的樣子，夫妻倆驚覺兒子有異，不斷追問後，兒子才說出遭到老師施暴。

▲男童父親出面痛訴，「滿信任他的，沒想到會發生這樣的事情」。（圖／翻攝東森新聞）

副教授還提到，因為跟音樂老師剛好是鄰居，也因為信任，所以讓兒子在課後也到老師家學音樂，「沒想到會發生這樣的事情，也曾聽說他情緒控管差，上課時候會莫名其妙罵小朋友」。

透過醫生診斷證明可以看到，男童罹患了創傷後壓力症，而在醫師囑言中，醫師也提到，男童的創傷成因，「應與過去一年多來，長期遭受於其就讀學校班級之音樂老師之身體及精神不當對待有明確之因果關係」。

▲面對原本愛笑的兒子罹患創傷後壓力症，男童母親心疼不已。（圖／翻攝東森新聞）

醫生診斷結果出爐，讓副教授夫妻倆痛心不已，決定通報校方，並且提出告訴。對此，遭指控的老師嚴正否認施暴，而目前校方已啟動校安事件因應小組，教育局也將介入調查。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

假冒「好市多」主管應徵！錄取爽領半月薪快閃 他挨告詐欺結局竟逆轉

過年拋家急奔300km！人妻被撩：妳是我的～爽享「靈肉合一」心癢喊：我離婚

帶小三回家開「啪」！妻破門撞見衝刺ing 人夫惱羞出手猛推...她滿身傷崩潰