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假冒「好市多」主管應徵！錄取爽領半月薪快閃　他挨告詐欺結局竟逆轉

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▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男假冒曾任星巴克、好市多主管應徵新職，卻遲遲拿不出證明，還只任職半個月就離職，挨告詐欺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

陳男謊稱自己曾任星巴克人事經理、好市多執行副店長、統一企業高雄顧問等，到一家連鎖健身中心應徵月薪4萬3千元的專案經理，並成功錄取，但他始終交不出離職證明，且又僅工作半個月就領取2萬多薪水閃電離職。公司事後以他偽造經歷提告詐欺，但檢方認為這非公司錄取的唯一考量，將他不起訴，而公司事後提出聲請交付審判也被駁回，陳男無事下莊。

判決書指出，該公司2016年因看到陳男履歷上記載自己曾在好市多、統一企業等工作經驗，因此通知他前來面試，而陳男面試時，也在人事資料上填寫自己畢業於政治大學，還曾在星巴克擔任人事經理4年，因此騙過面試主管，錄取了月薪4萬3千元的專案經理。

然而，陳男上班後遲遲拿不出曾任職星巴克的證明文件，但為了證明自己擁有專案經理的能力，他交付了前一份工作的離職證明，並在上面虛偽填載職務為「副總經理兼人資經理」，事後又因他僅上班19天，快閃領取2萬6千多元的薪資後離職。公司經查後，發現陳男造假經歷，因此提告他詐欺、偽造文書，但檢方不起訴。

案經公司聲請再議，但也被高雄高分院駁回。不過，在再議期間，公司另向政治大學函詢陳男是否為該校畢業，但卻查出他根本就不是該校畢業，以此證明陳男所繳交的畢業證書也是假的，因此向橋頭地院聲請交付審判。

橋頭地院事後調查，公司當初在「專案經理」職位時，並沒有預先設立條件，林姓副總經理也證稱，當初是因為有注意到陳男人事資料上的星巴克經歷，但就算他沒有填寫該項經歷，也可能會通知他來面試。此外，陳男一開始是應徵人力資源主管，但公司認為他比較適合專案經理，在面試過程中經綜合考量後，才決定錄取他。

法官審理後，就證人所訴認定，該公司並沒有以星巴克經歷為參與面試之明文規定或前提要件，也不是以曾任星巴克公司主管資歷，作為應徵該項職缺錄取與否的唯一條件，且面試主管是看應徵者的「外表衣著」、「親和力」、「工作穩定性」、「未來期望」等決定錄取，可見個人學經歷也並非錄取員工的唯一考量標準，難認公司是因陳男造假而陷於錯誤，因此將交付審判聲請駁回。

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