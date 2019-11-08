福岡夫妻BB彈虐死1歲小兒子　開門見警秒推給3歲長子「他做的」

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記者黃翊婷／綜合報導

日本福岡縣田川市一對夫妻常慶雅則、常慶藍涉嫌以裝有BB彈的空氣槍射擊1歲兒子，導致孩子的傷口引發肺炎死亡，他們事後卻將所有責任推給年僅3歲的長子，掀起日本社會撻伐。不過，福岡警方並不相信他們的說詞，本月6日已將兩人逮捕。

根據日本《產經新聞》、《時事通信社》報導，常慶雅則及妻子去年11月間多次用空氣槍填裝BB彈，再射擊1歲的小兒子，導致小孩臉部、身體多處瘀傷，甚至出血，但他們完全不管傷勢，放任兒子帶著滿身傷繼續生活，直到同年12月1日因為感染肺炎失去生命跡象，才趕忙打電話求救，無奈送醫急救後仍宣告不治。

▲醫護人員發現男童身上有傷，這才揭穿這件恐怖虐童案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

負責急救的醫護人員發現男童身上有許多新舊傷痕，而且至少有10個疑似彈孔的痕跡，警覺這可能不是一起單純的案件，於是通報警方前來處理。福岡警方隨後派員趕到常慶家進行調查，沒想到夫妻倆竟然一致將錯推給3歲的大兒子，「是他用空氣槍射的」，不過，現場查獲的步槍型空氣槍體積都很大，一名3歲男童不可能單靠自己的力氣舉起並開槍。

福岡警方進一步追查，發現常慶夫妻早在去年1月就有疑似虐童的行為，當地的兒童養護中心也曾接到3歲大兒子受虐的通知，最後認定夫妻倆涉有重嫌，本月6日依法將兩人逮捕。

▲男童身上至少有10個類似彈孔的傷痕，讓醫護人員相當不捨。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock，與本案無關）

一名住在常慶家附近的婦人驚訝表示，過去常常看到夫妻兩人一起外出，卻沒有見過他們帶孩子一同出門，「我曾經聽到有小孩在屋裡哭泣，聲音大得幾乎可以說是在樓房內迴盪著，但我沒有看到他們有任何虐待的行為」。

其實，常慶夫妻除了兩名兒子之外，還有一名才3個月大的女兒，次子則是在虐待事件爆發前就已經病死。消息傳開後，一度掀起日本網友熱議，認為次子的死亡可能也要重新進行調查。