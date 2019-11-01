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快訊／蘆洲6歲童倒浴室「疑遭虐死」　外婆羈押禁見

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記者柯沛辰、陳豐德／新北報導

新北市蘆洲6歲楊姓男童10月31日倒臥外婆住處浴室，頭部受到重創，送醫後傷重不治。檢警1日下午相驗，發現遺體骨瘦如柴，而且額頭血腫、全身多處新舊傷痕，懷疑外婆涉嫌虐待。新北地檢署複訊後，依涉犯凌虐致死罪聲押。新北地院晚間10點多裁定收押禁見。

據了解，男童父母離異，由外婆負責照料，不料1日下午不明原因倒臥浴室，送醫急救後仍回天乏術。院方醫護人員救治時，發現男童身高雖有110公分，但身形枯瘦，猶如皮包骨，新舊傷痕遍佈，有燙傷、破皮以及潰爛傷口，「全身器官衰竭」，疑似兒虐。

▲▼蘆洲男童疑遭虐死外婆遭聲押。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲男童疑遭虐死，外婆遭羈押禁見。（圖／記者陳豐德翻攝）

外婆第一時間向記者表示，男童平時非常好動，是爬馬桶自己摔下來，她第一時間有上前關心，孫子回答「沒有怎樣」，但她後來看狀況不對，立刻打119報案。

外婆說，男童平時很不乖，還爬浴缸弄得自己渾身是傷，本來想等養好傷送去上小學，但男童每天晚上不睡覺，吃得又少，她看了很傷心難過，有時候會用責罵的方式來管教，沒想到現在會發生這種事，「有打過他一次啦，後來就沒有打他了。」

不過，檢警1日相驗後發現，男童骨瘦如柴、渾身是傷，不僅額頭血腫，臉部還有多道撕裂傷，懷疑是遭推打後，又撞擊馬桶，導致頭部重創。對此，外婆矢口否認，但檢方認為她涉有重嫌，恐有串證之虞，1日複訊後聲請羈押禁見。

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