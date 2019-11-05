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14樓墜下「變形慘死」！26歲美艷教師「屍體全是毆打傷」...被判自殺結案

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▲26歲女教師14樓墜下。（圖／翻攝微博：巴中新爆料、紅星新聞）

▲女教師墜樓身亡，身上全是瘀青、傷痕。（圖／翻攝微博：巴中新爆料、紅星新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

四川省巴中市一名26歲的何姓女老師在8月27日從14樓墜下，摔在2樓樓梯口的遮雨平台上身亡。據悉，她在跳樓前，曾和丈夫在電梯裡發生爭執，且屍體上還有許多被毆打的傷痕。不過，警方近日對於該案做出通報，認為何女確實是自殺，且無犯罪事實發生，故不予立案，讓家屬當場氣炸。

綜合陸媒報導，何女生前是巴中市某國際學校的音樂教師，智慧與美貌兼具，在別人眼中簡直是人生勝利組。不過，據監視器畫面顯示，何女在墜樓前，與一名男子在電梯內發生了激烈打鬥，甚至還被對方揮拳打掉牙齒。事後證實，畫面中施暴的男子就是何女的老公，他曾任一所國中的音樂老師。

▲26歲女教師墜樓身亡。（圖／翻攝紅星新聞）

▲警方判決該案為自殺，不予以立案。（圖／翻攝紅星新聞）

此外，何女生前還曾發語音訊息給閨蜜，淚訴自己經常遭到老公家暴，甚至產生多次輕生的念頭。何女向好友表示，結婚後，發現老公對自己很不好，沒有享受到一點關心與溫暖，甚至屢屢被毆打，「真的快要崩潰了！」

對此，巴中市公安局巴州分局近日證實，因無犯罪事實發生，所以故不予立案，且女教師何某墜樓前曾與丈夫互毆，但事後確實是自殺身亡。除此之外，警方也強調，「在死者墜樓之前，都沒有接到何女本人及其親友、朋友的報警求助。」

▲26歲女教師墜樓身亡。（圖／翻攝紅星新聞、新京報）

▲何女的父親表示，女兒與陳男的婚姻才維持1年半，期間曾多次發生家暴。（圖／翻攝紅星新聞、新京報）

▲26歲女老師14樓墜下。（圖／翻攝新京報）

▲何女先前就曾被丈夫家暴，打掉牙齒。（圖／翻攝新京報）

不過，何女的爸爸4日氣憤表示，「我們家屬認為，此事的疑點太多，現場有很多頭髮，但警察的解釋卻是，是她自己抓掉的。」他強調，「一個死者臨死前，還會抓自己頭髮嗎？而且女兒翻窗戶的地方，只有她自己的指紋，卻沒有腳印。」

何女的爸爸提到，女兒的身高只有155公分，窗戶離地面的距離則是110公分，「那麼高的窗戶，窗台上卻都沒有她的腳印，怎麼可能爬得上去。」他先前也指出，「畫面中的男人出電梯之後一直沒有離開現場，那為什麼不救？我女兒體重也才42.5公斤，她拉一把就能抱下來了。」

爸爸透露，女兒與陳男這段壞婚姻才1年半，兩人是自由戀愛，「但我和她媽媽都不喜歡陳男，曾經激烈反對過，可是拗不過女兒。」對於近日的判決結果，他表示，不認可警方的認定，將向有關部門進行申訴。

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