揪情人閨蜜來「好朋友放閃音樂節」！網美打卡點塞爆手機記憶體

▲11/9好朋友放閃音樂節就在台北華山文創園區，揪另一半和好友大肆放閃，就趁現在！（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

《ETtoday新聞雲》下半年的大型盛事「2019好朋友放閃音樂節」今（11/9）在台北華山文創園區熱鬧登場！在溫暖太陽和徐徐微風的加持下，讓音樂節還沒開始，就有爆棚人氣擠滿活動現場。每年的音樂節除了有熱鬧繽紛的主舞台區和精彩攤位，最讓粉絲和現場民眾期待的就是隨著年年不同的主題，設立在現場、讓人拍不停的主視覺設計。今年的音樂節既然取名「放閃」，當然也要有閃亮亮、瞬間吸住眼球的拍照佈置區，讓人只想大揪情人與閨蜜，在這裡連拍幾百張網美照！

放閃無罪，單身有理！不管是想要大放閃光彈，還是想拍個人美照，來到「2019好朋友放閃音樂節」就對了。活動現場架起大型粉嫩看板，以及愛心泡泡球池、粉紅英式電話亭、放閃監獄等設計，來到「2019好朋友放閃音樂節」完全不擔心拍不到美照！不管大人小孩，看到粉白相間的愛心泡泡球池都忍不住脫鞋直衝，拉起一旁的愛心游泳圈，怎麼擺POSE都是100分的網美畫面！接著再拉另一半一起到放閃監獄，量出最萌身高差，讓四周的氛圍瞬間冒起粉紅泡泡。

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▲愛心泡泡球池讓小朋友看到也瘋狂。

身邊的另一半太木訥，不知道怎麼撩人嗎？粉紅看板上大大show出各種撩人語術「耀眼的人很多・閃到我的只有你」、「都說我太愛放閃・誰叫你太迷人」，快指揮身邊的他跟著唸出來！

▲網美佈置區一旁就是放閃甜點區，精美甜食讓空氣中瀰漫著甜甜的味道，只要下載「ETtoday新聞雲APP」就能以放閃優惠價得到推桶蛋糕、可爾必思和閃到爆米花！

每年的音樂節不是只有網美佈置區讓人拍拍照而已，現場更有闖關活動，讓現場民眾有玩樂的機會又能把好康帶回家。今年的贈品大走時尚風，除了早鳥限定的「告白墨鏡」、「粉黃漸層水壺」，現場還有大受歡迎的鐳射放閃手提袋，吸引潮流時尚咖紛紛詢問要怎麼才能得到？

▲大放閃光的鐳射放閃手提袋，背在路上絕對一秒成為最亮嬌點。

其實只要在音樂節現場參加闖關活動，從下載「ETtoday新聞雲APP」並登錄開始，就能先拿到限量精美好禮和解渴氣泡水，接力跑攤在ion water、Extra、中華電信等攤位拍下指定美照，再上傳音樂節現場照片到FB或IG，打卡設定公開並hashtag「#ettoday」、「#好朋友放閃音樂節」，就能把鐳射放閃手提袋和解渴飲料一次帶回家！

▲闖關最終站一旁還有超卡哇伊的夾娃娃機台，搶到早鳥優惠的雲友還可以抽出幸運好禮。

每年由《ETtoday新聞雲》規劃的音樂節，從主題設計到現場佈置，超強的視覺感總是幫粉絲們製造無數驚喜回憶，就連精心設計的攤位也好吃好拍，想要得到更多紀念好禮，接下來每年別忘了從早鳥期間就follow起來！