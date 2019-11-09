　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與400萬人同樂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2019好朋友放閃音樂節,制高點拍攝現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲ETtoday好朋友放閃音樂節活動人數再創新高，4萬3千人擠爆華山文創園區廣場。（圖／記者李毓康攝）

記者林璟倩／台北報導

今天天氣秋高氣爽好舒服～ETtoday新聞雲主辦的「2019好朋友放閃音樂節」今（9）日人氣再創新高，突破4萬3千人流，完全擠爆華山文創園區前廣場草地，線上直播超過400百萬人次，人潮從早上11點半開始一路滿到晚間6點不停歇，許多雲友揪情人、閨蜜一同參與，也有人帶著小孩、寵物鋪上野餐墊、大口吃美食，搭配現場免費發放的飲品，一邊欣賞人氣歌手、聲林之王選手的天籟美聲，現場還特別設置網美打卡區、闖關攤位，讓大家好玩、好拍、拿好康，度過一個愉快的週末午後。

請繼續往下閱讀...

▲好朋友放閃音樂節精心佈置網美打卡區，泡泡球池及放閃監獄，吸引大家揪情人和好友大肆放閃（圖／記者屠惠剛攝）

今年好朋友放閃音樂節就是要大家放閃無罪、盡情大放閃光彈！大型粉嫩看板、愛心泡泡球池、粉紅英式電話亭、放閃監獄…等設計，不管大人小孩、網美網帥都拍得盡興，POSE滿分！

▲ETtoday好朋友放閃音樂節特製許多放閃好禮，誠意十足。

▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鐳射放閃手提袋時尚指數爆表，狂吸潮男女目光成為最亮嬌點。（圖／記者黃克翔攝）

除了網美佈置區拍拍美照之外，現場還有讓雲友好玩又能拿好康的闖關活動，從服務台開始前往每站掃描QR code解任務後即可免費換贈品，今年ETtoday準備的贈品更是大走吸睛時尚風，「告白墨鏡」、「粉黃漸層水壺」以及闖關完成的「鐳射放閃手提袋」，一背瞬間成焦點，狂吸潮流時尚咖目光！東森購物也特別準備了代言大使吳宗憲及Sandy的人形立牌，供大家拍照打卡即可獲得東森幣。

▲▼2019好朋友放閃音樂節 中華電信 元本山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲元本山DIY課程指導大人小孩一起動手做美味飯糰。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，每年都不能錯過的戶外DIY教室，今年由元本山邀請到布魯媽媽指導製作親子飯糰，讓大人小孩輕鬆備料馬上做，而且三色鮪魚飯糰及鳳梨蝦球飯糰都是小朋友的最愛，鹹中帶甜加上海苔酥脆口感，讓孩子乖乖吃光光！

▲▼2019好朋友放閃音樂節,寶礦力。（圖／記者李毓康攝）

▲ion water看板滿滿度假風隨手拍都美炸，吸引大家爭相打卡換飲料。

▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王老吉涼茶連攤位也古早味十足。

▲▼1109 ETTODAY放閃音樂季-RITZ。（圖／記者黃克翔攝）

▲RITZ準備扭蛋機，讓雲友有機會抽中新口味餅乾品嘗。

▲超挺年輕人的理財好幫手Richart，現場加入官方LINE好友即可玩搖球機拿好禮。

現場還有金車寶礦力水得ionwater、味丹MORE玫瑰口味氣泡水、美妍社玫瑰花果茶、王老吉準備眾多飲料讓民眾爽爽喝；也有RITZ三明治餅乾體驗包、Extra脆皮魔立方無糖口香糖滿足大家的口腹之慾，也有海昌彩色隱形眼鏡讓大家變美美盡情放電；還要大家頭好壯壯長知識，現場台新Richart也與年輕人分享聰明理財資訊。

▲下載「中華電信寶寶 X 護國神犬萌日常LINE貼圖」LINE貼圖、綁定中華電信LINE好友，就有機會抽大獎。

▲眾多巨型犬一字排開超吸睛。

▲「邦尼是個星球」寵物攝影幫主人與寵物合影，照完就送專屬鑰匙圈。

好朋友放閃音樂節除了好玩、好吃、好拍，還有萌寵與大家同樂，像是東森寵物雲特別安排巨型犬在主舞台與大家互動，而在攤位上也特別邀請，專業攝影團隊「邦尼是個星球」打造的佈景幫你的毛孩拍攝Q萌美照，並製成鑰匙圈，讓主人無時無刻與毛小孩在一起。

而電信龍頭中華電信則帶來「中華電信寶寶 X護國神犬萌日常LINE貼圖」、並安排多位寵物溝通師，要把毛小孩的心內話「翻譯」給拔麻聽，逗趣互動笑翻眾人。

▲▼2019好朋友放閃音樂節，孫盛希。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫盛希魅力無法擋。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝，下同）

▲▼2019好朋友放閃音樂節，蔡旻佑。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡旻佑溫柔聲線融化眾人。

▲▼柯政宏、盧子杰、屁孩演唱《14》。

▲▼108好朋友音樂節-吳卓源。（圖／記者周宸亘攝）

▲「鄉民老婆」吳卓源一出場眾人為之瘋狂。

ETtoday新聞雲、App、播吧及各大粉絲團直播「2019好朋友放閃音樂節」活動，讓來不及到現場共襄盛舉的民眾，也能透過螢幕與現場同樂！人氣歌手孫盛希、蔡旻佑、吳卓源以及聲林之王選手許維芳、鄭可強、艾文、劉學甫等精采活動吸引大批雲友關注，超過400萬人次觀看直播，零距離享受熱情狂嗨的週末時光。

▼ETtoday好朋友快閃音樂節年年舉辦，一年比一年盛大，11/9再次成功癱瘓華山。(圖／ETtoday攝影中心)

▲▼2019好朋友放閃音樂節。（圖／ETtoday攝影中心攝） 

ET快訊
ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與
「求求妳不要殺我，啊！」　6歲男童遭裸體母狠刺25刀
2正妹網咖激戰！　肩帶被扯斷蹦出渾圓雪乳
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

粉絲搶下載「中華電信寶寶x護國神犬」貼圖！狗網紅站台「溝通師曝心聲」笑瘋

寵物雲商店9隻大狗超萌走秀！巨型貴賓古荳「低頭禱告」笑翻眾人

好朋友放閃音樂節直擊！台新Richart搖獎人人愛、美研社酸甜滋味超解熱

揪情人閨蜜來「好朋友放閃音樂節」！網美打卡點塞爆手機記憶體

ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與400萬人同樂

長榮大學EMBA20週年　王正坤醫師受邀出席並將開課

肉麻輕撫女友頭！公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車　他看傻：司機笑最大聲

屏東哥半夜餓炸！在家「猛嗑生南瓜」笑曝心得　網驚呆：用刀切都很難

主投超敗水準「敗隊教練脫帽致敬」　張奕返鄉受英雄式歡迎

埔鹽千人英雄式熱情迎接　艾登許願：東京奧運奪冠再回來順澤宮

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

【社畜時代】職場如宮鬥 小心得罪人｜EP.197

ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與400萬人同樂

長榮大學EMBA20週年　王正坤醫師受邀出席並將開課

肉麻輕撫女友頭！公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車　他看傻：司機笑最大聲

屏東哥半夜餓炸！在家「猛嗑生南瓜」笑曝心得　網驚呆：用刀切都很難

主投超敗水準「敗隊教練脫帽致敬」　張奕返鄉受英雄式歡迎

埔鹽千人英雄式熱情迎接　艾登許願：東京奧運奪冠再回來順澤宮

中部以北明後2天「日夜溫差10°C↑」　下周三2降雨熱區出爐

超愛蔥飯！他「火鍋店狂掃12杯」老闆娘白眼　網傻：光吃蔥就回本...戰翻

芭蕾舞者與狗狗的浪漫共舞　有趣的同步畫面透露好默契

大陸乾香菇混入市場！稽查12件有5件疑走私　專家教選購2秘訣

小宇《放閃》深情開唱一半...突然道歉「食言了對不起」！

SBL相隔10年重回宜蘭　九太新洋將狂砍42分公益賽退台銀

夾錯＝減肥失敗！專家曝關東煮「湯、醬一碰秒爆卡」...3隱藏地雷別傻踩

每40分殺2人丟海裡！16死魷魚船命案細節曝光　北韓2男欲投誠南韓被遣返

YAMAHA CUP／工程師轉任足球教練　要小球員珍惜「足球資源」

ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與400萬人同樂

談「負荷管理」議題　詹皇：只要我健康就會出賽

中職／李凱威4打點！吳睿勝、高淮安開轟　味全13比4大勝澳洲

唐西奇前80場達1500+500+500數據　史上第2人僅次大O

呂士軒開唱號召粉絲「動動手」...親揭原因：沒10萬新專輯就泡湯！

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

生活熱門新聞

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

蔡依林見證「他們」的愛情！　伴侶竟成植物人...

鞋迷排隊狂睡6小時　他驚：那是銀行門口

汐止驚見無罩女騎士！大Ｖ領露美背超狂

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

中華隊轉播見屁蛋妹　神到本尊了

鄰居伯託夢5天喊餓！真相曝：老伴全為了祂

她頭髮被暴力猛扯　大媽無辜笑

親戚愛問薪水！網給「關鍵字」迴避：怕到閉嘴

女兒收情書！注音間溢出「抖M屬性」萌炸

今起3天　中部以北下探14℃

螞蟻人注意！好市多「焦糖脆片聖代」上架

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

更多熱門

相關新聞

好朋友音樂節！網紅柯基義診淡定

好朋友音樂節！網紅柯基義診淡定

擁有35萬粉絲的網紅柯基Coffee9日來到「2019好朋友放閃音樂節」參與活動！個性慵懶的Coffee在爸爸媽媽陪同下，被抱到由東森寵物雲商店舉辦的免費寵物義診活動，接受獸醫陳正倫「全身摸透透」，仔細檢查Coffee的身體狀況。活動現場還有超夯的「寵物攝影」，讓飼主跟毛孩拍完照，立刻獲得專屬鑰匙圈。

狗網紅現身音樂節「溝通師」曝心聲笑瘋

狗網紅現身音樂節「溝通師」曝心聲笑瘋

美研社、台新Richart人人愛

美研社、台新Richart人人愛

「好朋友放閃音樂節」超閃美照塞爆手機記憶體

「好朋友放閃音樂節」超閃美照塞爆手機記憶體

2019好朋友放閃音樂節線上直播

2019好朋友放閃音樂節線上直播

關鍵字：

2019好朋友放閃音樂節

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

100K工程師轉當外送員：家庭變得一團亂

媽兼差本土劇臨演養家　遭男友掐死

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

三屍案母親生前畫面曝光

高雄廟會請來8位仙女級禮生！一字排開「晃到頭暈」超誠意

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

蕭敬騰撞臉女星驚呼「找到失散多年的妹妹」　

男吃醋殺女　雙胞胎塞洗衣機悶死

主審傷退　紀華文「即刻救援」

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面