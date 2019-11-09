ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與400萬人同樂

▲ETtoday好朋友放閃音樂節活動人數再創新高，4萬3千人擠爆華山文創園區廣場。（圖／記者李毓康攝）

記者林璟倩／台北報導

今天天氣秋高氣爽好舒服～ETtoday新聞雲主辦的「2019好朋友放閃音樂節」今（9）日人氣再創新高，突破4萬3千人流，完全擠爆華山文創園區前廣場草地，線上直播超過400百萬人次，人潮從早上11點半開始一路滿到晚間6點不停歇，許多雲友揪情人、閨蜜一同參與，也有人帶著小孩、寵物鋪上野餐墊、大口吃美食，搭配現場免費發放的飲品，一邊欣賞人氣歌手、聲林之王選手的天籟美聲，現場還特別設置網美打卡區、闖關攤位，讓大家好玩、好拍、拿好康，度過一個愉快的週末午後。

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▲好朋友放閃音樂節精心佈置網美打卡區，泡泡球池及放閃監獄，吸引大家揪情人和好友大肆放閃（圖／記者屠惠剛攝）

今年好朋友放閃音樂節就是要大家放閃無罪、盡情大放閃光彈！大型粉嫩看板、愛心泡泡球池、粉紅英式電話亭、放閃監獄…等設計，不管大人小孩、網美網帥都拍得盡興，POSE滿分！

▲ETtoday好朋友放閃音樂節特製許多放閃好禮，誠意十足。

▲鐳射放閃手提袋時尚指數爆表，狂吸潮男女目光成為最亮嬌點。（圖／記者黃克翔攝）

除了網美佈置區拍拍美照之外，現場還有讓雲友好玩又能拿好康的闖關活動，從服務台開始前往每站掃描QR code解任務後即可免費換贈品，今年ETtoday準備的贈品更是大走吸睛時尚風，「告白墨鏡」、「粉黃漸層水壺」以及闖關完成的「鐳射放閃手提袋」，一背瞬間成焦點，狂吸潮流時尚咖目光！東森購物也特別準備了代言大使吳宗憲及Sandy的人形立牌，供大家拍照打卡即可獲得東森幣。

▲元本山DIY課程指導大人小孩一起動手做美味飯糰。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，每年都不能錯過的戶外DIY教室，今年由元本山邀請到布魯媽媽指導製作親子飯糰，讓大人小孩輕鬆備料馬上做，而且三色鮪魚飯糰及鳳梨蝦球飯糰都是小朋友的最愛，鹹中帶甜加上海苔酥脆口感，讓孩子乖乖吃光光！

▲ion water看板滿滿度假風隨手拍都美炸，吸引大家爭相打卡換飲料。

▲王老吉涼茶連攤位也古早味十足。

▲RITZ準備扭蛋機，讓雲友有機會抽中新口味餅乾品嘗。

▲超挺年輕人的理財好幫手Richart，現場加入官方LINE好友即可玩搖球機拿好禮。

現場還有金車寶礦力水得ionwater、味丹MORE玫瑰口味氣泡水、美妍社玫瑰花果茶、王老吉準備眾多飲料讓民眾爽爽喝；也有RITZ三明治餅乾體驗包、Extra脆皮魔立方無糖口香糖滿足大家的口腹之慾，也有海昌彩色隱形眼鏡讓大家變美美盡情放電；還要大家頭好壯壯長知識，現場台新Richart也與年輕人分享聰明理財資訊。

▲下載「中華電信寶寶 X 護國神犬萌日常LINE貼圖」LINE貼圖、綁定中華電信LINE好友，就有機會抽大獎。

▲眾多巨型犬一字排開超吸睛。

▲「邦尼是個星球」寵物攝影幫主人與寵物合影，照完就送專屬鑰匙圈。

好朋友放閃音樂節除了好玩、好吃、好拍，還有萌寵與大家同樂，像是東森寵物雲特別安排巨型犬在主舞台與大家互動，而在攤位上也特別邀請，專業攝影團隊「邦尼是個星球」打造的佈景幫你的毛孩拍攝Q萌美照，並製成鑰匙圈，讓主人無時無刻與毛小孩在一起。

而電信龍頭中華電信則帶來「中華電信寶寶 X護國神犬萌日常LINE貼圖」、並安排多位寵物溝通師，要把毛小孩的心內話「翻譯」給拔麻聽，逗趣互動笑翻眾人。

▲孫盛希魅力無法擋。（圖／記者周宸亘、湯興漢攝，下同）

▲蔡旻佑溫柔聲線融化眾人。

▲▼柯政宏、盧子杰、屁孩演唱《14》。

▲「鄉民老婆」吳卓源一出場眾人為之瘋狂。

ETtoday新聞雲、App、播吧及各大粉絲團直播「2019好朋友放閃音樂節」活動，讓來不及到現場共襄盛舉的民眾，也能透過螢幕與現場同樂！人氣歌手孫盛希、蔡旻佑、吳卓源以及聲林之王選手許維芳、鄭可強、艾文、劉學甫等精采活動吸引大批雲友關注，超過400萬人次觀看直播，零距離享受熱情狂嗨的週末時光。

▼ETtoday好朋友快閃音樂節年年舉辦，一年比一年盛大，11/9再次成功癱瘓華山。(圖／ETtoday攝影中心)