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粉絲搶下「中華電信寶寶x護國神犬」貼圖！狗網紅站台「溝通師曝心聲」笑瘋

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼2019好朋友放閃音樂節 中華電信 元本山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中華電信帶來超萌的電信寶寶＋護國神犬來到「好朋友放閃音樂節」，更邀請到狗界大明星共襄盛舉！（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

舒適涼爽的週末假日，就該出門走一走。下半年讓雲友們期待的「ETtoday好朋友放閃音樂節」，終於在今天（11/9）於台北華山文創園區登場！在好天氣的助攻下，讓音樂節還沒開始，周邊就先聚集了滿滿人潮，各家品牌攤位也帶來一波波精彩活動與好康，邀請現場民眾作夥同樂，其中就屬「中華電信」的攤位最熱鬧！因為電信龍頭不只請來「狗界大明星」來走秀，讓愛狗狗的民眾擠爆現場，現場還安排多位寵物溝通師，要把毛小孩的心內話「翻譯」給拔麻聽，讓現場其他毛拔麻興奮地直問，到底要怎樣才能報名？

要趁著這個難得機會跟溝通師討教其實很簡單，只要下載近來由中華電信和農委會合作推出的「中華電信寶寶 X 護國神犬萌日常LINE貼圖」就可以！之所以會設計這款貼圖，主要是因為先前非洲豬瘟爆發病毒疫情，短時間內，就蔓延到台灣周邊的國家，造成無數豬隻被宰殺銷毀。時常有在觀看新聞與社群媒體的雲友一定都知道，台灣之所以能持續積極防疫，成功幫滷肉飯守住食安大門，有很大一部分是在機場執勤、有「護國神犬」之稱——米格魯的功勞！因此經典的中華電信寶寶和米格魯護國神犬一起化身超萌Line貼圖，希望藉由可愛的圖文擴散力，讓網友看了開心，同步也能讓防疫觀念實際在民眾的生活中落實。

▲▼2019好朋友放閃音樂節 中華電信 元本山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下載「中華電信寶寶 X 護國神犬萌日常LINE貼圖」LINE貼圖、綁定中華電信LINE好友，不只能抽大獎，現在還能請寵物溝通師和家裡的毛寶貝大聊心裡話。

除了有免費的中華電信寶寶＋神犬貼圖可以下載，11/11(一)只要加入中華電信LINE好友，接著綁定升級中華電信LINE VIP，還可以再獲得刮刮樂的機會，但最優惠的好康往往都在現場限定！今天來到現場完成上述動作，就可以預約限量加碼送的「寵物溝通師」服務。現場成功溝通的毛拔麻都覺得這個活動太暖心了，加上每款貼圖不只有萌度更有超高實用度，讓他們大呼值得，更要把相關貼圖的好康資訊，告訴身邊的毛拔麻們知道！

▲▼2019好朋友放閃音樂節 中華電信 元本山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寵物溝通師幫毛小孩和拔麻們溝通生活上的大小事！

到底「寵物溝通師」有多威？今天同時在活動現身的還有「狗狗界網紅」柯基犬のCoffee Time和法國鬥牛犬-控肉&鼻康，兩大狗巨星一出場，馬上被現場粉絲團團圍住，手機快門聲此起彼落，大家紛紛搶好C位想拍到最萌角度。現場也安排寵物溝通師在一旁幫毛巨星連線翻譯。毛拔拔最想知道的都是「現在牠們的心情如何」？溝通師連線後很老實地轉述巨星心聲，「牠們都覺得在家待著比較舒服啦～」讓全場粉絲笑噴直呼，身為大明星也是不容易啊！

▲▼2019好朋友放閃音樂節 中華電信 元本山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲可愛的法鬥鼻康現身放閃音樂節，憨厚的樣子狂殺現場粉絲的手機記憶體。

▲▼2019好朋友放閃音樂節 中華電信 元本山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲聰明的柯基犬嘎逼，眼睛直盯著鏡頭外的肉乾。

來不及到現場同樂的毛拔麻們，不用在螢幕前氣餒，可愛的「中華電信寶寶 X 護國神犬萌日常LINE貼圖」隨時都可以下載起來，別忘了還要再綁定升級中華電信LINE VIP，才能獲得尊享刮刮樂一張，超過一萬份的獎項包括西班牙NBP除蚤噴劑、全聯、7-11禮券、Hami Point，活動結束後還能再抽SOGO禮券5,000元。現在就和中華電信＋護國神犬，一起擔任台灣最強守衛隊。

▼跟著中華電信寶寶和護國神犬貼圖一起守護台灣食安，再抽超值好禮。（圖／ETtoday）

▲▼中華電信。（圖／中華電信提供）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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