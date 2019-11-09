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好朋友放閃音樂節直擊！台新Richart搖獎人人愛、美研社酸甜滋味超解熱

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▲▼2019好朋友放閃音樂節,台新。（圖／記者李毓康攝）

▲2019好朋友放閃音樂節現場有超挺年輕人的理財好幫手Richart及酸甜好喝的美研社玫瑰花果茶與大家同樂。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

由ETtoday新聞雲主辦的「2019好朋友放閃音樂節」今（11/9）在台北華山文創園區熱鬧登場！活動有眾多人氣歌手、聲林之王選手共襄盛舉，堪稱年度最大音樂盛事之一，吸引粉絲及雲友們早早就來卡位！加上今日秋高氣爽，太陽超賞臉，現場人氣強強滾，一早就擠爆華山前廣場，不只有熱鬧繽紛的主舞台活動，還有眾多內容豐富精彩的攤位，像是超挺年輕人的理財好幫手Richart也來到現場，還有酸甜好喝超解熱的美研社玫瑰花果茶免費發放，好玩、好吃又好拿，與雲友們歡樂度過周末。

▲▼2019好朋友放閃音樂節,台新。（圖／記者李毓康攝）

▲掃瞄QRcode加入Richart LINE官方好友，即可玩搖球機。

▲▼2019好朋友放閃音樂節,台新。（圖／記者李毓康攝）

▲加入Richart LINE官方好友並完成個人化服務綁定即可試手氣。

想發大財卻不知道怎麼做？找Richart幫幫忙！台新Richart數位銀行帳戶，今天也在「2019好朋友放閃音樂節」與雲友同歡，現場只要掃瞄QRcode加入Richart LINE官方好友，完成個人化服務綁定，即可參與現場搖球機，轉轉試手氣，準備了造型背袋、杯墊、錢包、多層造型L夾等好禮，上面印有萌萌超可愛的Richart狗狗，吸引許多人爭相試手氣。

▲▼2019好朋友放閃音樂節,台新。（圖／記者李毓康攝）

▲搖球機可抽造型背袋、杯墊、錢包、多層造型L夾等好禮。

▲▼2019好朋友放閃音樂節,台新。（圖／記者李毓康攝）

▲想了解大受年輕人喜愛的Richart理財服務，現場也可諮詢。

近期台新銀行無論是GoGo黑狗卡或是FlyGo飛狗卡，超優現金回饋方案都大受網友們熱烈討論，如果你是熱愛國外旅遊、購物血拼的族群，或者對於理財有興趣的雲友，千萬不要錯過現場專人提供諮詢、了解怎麼刷出超優回饋的好機會。

▲▼2019好朋友放閃音樂節,美研社。（圖／記者李毓康攝）

▲美研社酸甜好滋味，喝一口就感受到放閃粉紅泡泡。

▲▼2019好朋友放閃音樂節,美研社。（圖／記者李毓康攝）

▲只要到服務台就可以免費索取美研社玫瑰花果茶。

昨天剛過立冬大進補，今日一早竟大放晴，不只許多雲友們狂揪情人、閨蜜一起「放閃」，連太陽也來跟著放閃！在草地上聽音樂、到處參加闖關活動，肯定口乾舌燥了吧～今天只要來參加ETtoday好朋友放閃音樂節，就能到服務台免費索取美研社玫瑰花果茶，喝起來酸甜滋味超解熱，帶有玫瑰花淡淡香氣給人好心情，伴隨著舞台上精采的活動、好聽的音樂、涼爽的天氣，成為能度過一個美好的週末！

▲▼2019好朋友放閃音樂節,美研社。（圖／記者李毓康攝）

▲情人、閨蜜一起相約在草地上聽音樂、喝美研社，享受愉快的週末下午。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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2019好朋友放閃音樂節美研社Richart台新

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