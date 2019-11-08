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iPhone 11 Pro Max相機評測出爐　錄影成績奪DxOMark全站第一

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▲iPhone 11。（圖／路透）

▲iPhone 11 Pro Max拿下DxOMark 117分的綜合評分。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果於上周發布iOS 13.2作業系統更新，同時上線了被稱作「黑科技」的「Deep Fusion」進階影像處理系統，為此國外相機評測權威網站DxOMark終於在稍早釋出了壓箱底已久的iPhone 11 Pro Max的相機評測。這款首度搭載3鏡頭的iPhone機款，拿下DxOMark 117分的綜合評分，與三星Galaxy Note 10+ 5G及Note 10+ 5G並列全站第三名。

根據DxOMark的評測結果，iPhone 11 Pro Max的後置鏡頭綜合評分為117分，為DxOMark全站的前5名。其中在靜態攝影部分獲124分，而動態錄影則獲102分，與小米Mi CC9 Pro尊享版並列冠軍。

▼iPhone 11 Pro Max DxOMark評測結果 。（圖／記者王曉敏攝）

▲▼iPhone 11 Pro Max DxOMark評測結果 。（圖／記者王曉敏攝）

DxOMark指出，iPhone 11 Pro Max的攝影表現在許多領域中的表現都非常出色，靜態攝影方面曝光優異，色彩方面的得分也很高，在所有光照條件下均是該類別中表現最好的手機之一，不過在光線微弱的環境下，iPhone 11 Pro Max則較一些擁有較大圖像感測器的機款遜色。部分室內實測中，iPhone 11 Pro Max會出現略帶綠色的色偏，但整體來說顏色表現仍相當悅目。

iPhone 11 Pro Max在iOS 13.2更新後更添增了Deep Fusion影像處理系統，能利用機器學習來提升相片的質地或細節，使其攝影細節及紋理能得到明顯的改善，堪為風景和人像攝影的絕佳選擇。不過在低光源的環境下，細節會明顯變少，並會出現強烈的黃色色偏，無法達到一流手機的水準。而在散景模式下，iPhone 11 Pro Max效果不錯但多少都會有輕微的深度估計錯誤的情況。新iPhone的夜景模式表現不俗，不過其自動閃光模式效果不佳，人像照片有些過度曝光，細節勾勒不達標。

至於動態錄影部分，DxOMark表示，iPhone 11 Pro Max能錄出該網站在智慧型手機上所看到的最佳影片，特別是在拍攝4K影片的時候。該機款在大多數情況的曝光表現不錯，色彩表現與靜態影像非常相似，但在室內錄影時白平衡會有些許不穩定。在對焦部分，iPhone 11 Pro Max的自動對焦相當流暢，具有良好的追蹤功能，防手震系統在大多數情況下也都能發揮非常好的作用，只有在邊走邊拍時，才會在iPhone的視頻影片中看到抖動效果。

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