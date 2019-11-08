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Apple火速推出iOS 13.2.2更新 ！ 修復「殺後台」問題

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▲iOS 13。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iOS 13.2.2更新版推出，解決之前版本的問題。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者陳心怡／外電報導

蘋果上周推出iOS 13.2後，傳出「殺後台」災情。對此，蘋果在今天馬上推出iOS 13.2.2軟體更新，以解決先前版本的問題。

iOS13.2上週二推出後，還是傳出災情，不少iPhone和iPad用戶在MacRumors論壇抱怨，當他們使用Safari或YouTube或是Excel到一半，暫時轉換到其他App，再回來原應用程式時，原來運作的階段竟然消失，沒有被保留。

用戶們對於iOS 13.2這種「殺後台」情況，也就是系統更積極殺掉用戶暫時跳出的應用程式，抱怨連連。

而現在推出iOS 13.2.2的最大變化，就是修復了與後台應用程式和多任務相關的問題。 由於RAM管理問題，導致應用程式在後台運行時出現閃退問題，嚴重阻礙了多項任務性能和功能。

這次iOS 13.2.2的更新包括以下：
1.修復了在後台運行時可能導致應用程式閃退的問題
2.解決了iPhone在通話中可能會暫時失去收訊的問題
3.解決了暫時無法使用行動數據的問題
4.修復了導致無法讀取Exchange帳戶之間對S / MIME加密電子郵件的回覆問題
5.解決了在Safari中使用單一登錄服務可能會出現身份驗證提示的問題
6.解決了配件可能會中斷充電的問題

▲iOS 13.2.2。（圖／記者陳心怡攝）

▲iOS 13.2.2。（圖／記者陳心怡攝）

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