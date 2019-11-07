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iPad pro新品效應發威！蘋果平板Q3出貨1010萬台、年增4% 亞馬遜出貨暴增141％

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▲iPad pro的外型採用蘋果舊式銳利、方正的設計美學。（圖／翻攝自Apple官網）

▲iPad pro 銷量強勁、蘋果公司本季的 iPad 總收入增長了8％。（圖／翻攝自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

Strategy Analytics 最新報告指出，雖然全球第3季平板整體銷售量下滑，但蘋果、亞馬遜和聯想卻逆勢成長；其中，亞馬遜的出貨量暴衝，較去年增加141%達530萬台；蘋果則是在9月推出高CP值的iPad pro刺激下，單季出貨量達1010萬台、年增4%。

根據9to5mac報導，在全球平板電腦整體銷量下降了4％的情況下，但仍守在3800萬台之上。主要因為蘋果9月推出新品iPad pro，不但提供11吋螢幕及支援Smart Keyboard，價格為便宜的329美元（NTD 26,900元），帶動蘋果本季的iPad總收入增長了8％。

互聯計算總監埃里克•史密斯（Eric Smith）表示：「蘋果在2019年第三季發布了螢幕更大的的第七代iPad，支援鍵盤功能，價格仍與以前的型號相同，幫助推動出貨量同比增長4％。因為蘋果的平均銷售價格增長了9％表明，與iPad相比，iPad Pro的組合比去年強勁。」

▲▼研究。（圖／資料來源：strategyanalytics）

▲▼研究。（圖／資料來源：strategyanalytics）

▲2019第三季全球平板電腦銷售調查。（圖／資料來源：strategyanalytics）

另外，報導指出，即將上市的新iPad Pro帶有新的後置3D感應攝像頭，目前預計將於2020年3月首次亮相。

報告指出，亞馬遜因為7月份推出的超級會員日（Prime Day），第3季單季出貨量達530萬；此外，亞馬遜趁華為被美國打壓，市占率爬升至14%，從世界前五大晉身第二。

研究分析師Chirag Upadhyay表示，亞馬遜自從華為於2019年5月被列入美國商務部的實體名單以來，在歐洲表現很好。此外，聯想則趁勢利用華為在歐洲的疲軟表現，出貨量同比增長8％。

Chirag Upadhyay表示，雖然華為靠品牌短期還能撐住，但如果貿易戰拖太久，可能會損害華為與消費者、分銷商和運營商的關係。

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