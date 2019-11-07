升級iOS 13後的iPhone有多安全？蘋果新版隱私權網頁告訴你

▲隱私是基本人權，也是蘋果的核心價值之一。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果近來逐漸將「隱私」作為其產品的主要賣點之一，更為其建立專屬頁面，向用戶解釋其維護用戶隱私的工作原理。蘋果稍早更新其隱私權網頁，並重點關注iOS 13、iPad OS 13及watchOS 6等新版作業系統的新優勢。

日前蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受媒體訪問時表示，隱私問題已經是21世紀最重要的問題之一，他說：「用戶不是我們的產品，而這些也不是我們要去經營的業務。」蘋果在新版隱私權網頁指出，「隱私是基本人權，也是蘋果的核心價值之一。」無論用戶要要分享何種體驗、分享給誰，決定權都在於用戶，「因此，我們在設計每項蘋果產品時，都要為你的隱私提供保障，並讓你掌控自身的資訊。」

這次隱私權網頁更新，主要是針對各應用程式及服務，包括搜尋引擎Safari、地圖、照片、訊息、錢包、健康App及Siri。

舉例來說，蘋果在Safari中添增了「智能防追蹤」功能。某些網站允許數百家不同的數據蒐集公司追蹤用戶的活動並建立其描述檔，使其能在用戶瀏覽網頁時向其發送廣告。而Safari的「智能防追蹤」功能能運用裝置上的機器學習技術，幫助用戶阻擋這些追蹤者。

而針對地圖App，蘋果不會將該應用程式與用戶的ID產生關連，用戶的所到之處，蘋果也不會保留任何紀錄。在照片App的部分，蘋果指出，某些服務會在雲端處理照片，讓它們有機會存取用戶的照片，但蘋果設計的照片App是直接在用戶的裝置如Mac、iPhone或iPad上處理影像，因此用戶無須與蘋果或其他人分享這些照片。

至於與用戶敏感資訊極度相關的錢包App與健康App的部分，蘋果在隱私權網頁上寫道，用戶的信用卡及金融卡號經過隱藏，蘋果不會保留任何能追蹤到用戶身分的資訊。而健康方面，用戶對自身的資訊擁有絕對控制權，「你可以自行掌控想要輸入和排除的資訊，以及可存取這些資訊的對象。你的所有資料均經過加密，而且只能透過你的密碼、Touch ID或Face ID進行存取。」

蘋果來說強調隱私安全早已非一朝一夕的想法，而是已經貫徹並實施了很多年的措施。據科技網站ifanr報導，蘋果的隱私安全原則大致包括：盡量減少向用戶索取資訊、盡量在裝置上處理及保存資訊、收集數據時盡量保證透明及將收集的數據放在安全平台上運作。

▼蘋果最新隱私權廣告。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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