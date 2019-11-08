快訊／香港示威者加1死！將軍澳「逃催淚彈墮樓」科大生周梓樂今早不治

▲將軍澳科大學生疑躲避催淚彈時失足墜樓。（圖／翻攝自網路）

記者劉亭／綜合報導

周姓22歲香港科大生本月4日凌晨參與香港將軍澳示威活動時，疑似為了逃離警方青場發設的催淚彈，從停車場墜樓，情況一直危殆，延至今（8）日早上8時09分不治。

根據「香港01」報導，消息人士透露，周梓樂受傷至今已第5日，他從今早7時許心臟停頓，醫生施行心肺復甦術，搶救近一個小時未有起色，最終於8時09分宣判不治。

據了解，由於他至今早仍在使用麻醉藥，因此無接受腦幹死亡測試，院方將於病房內為其進行告別儀式。連日來許多親友在病房守候，更佈置連儂牆為他祈願，數名香港科大學生到醫院了解周同學情況，神情悲傷。

▲香港科技大學3日畢業典禮中斷。（圖／CFP）

周梓樂4日凌晨參與將軍澳示威活動，期間從停車場3樓跌至2樓，當下失禁、滿地是血，導致腦出血、盤骨碎裂，送往伊利沙伯醫院治療，雖然已接受2次手術，但情況一直危殆，靠強心針和機器維生。

適逢今天正好是香港科技大學第二日畢業典禮，校長史維當場證實生周梓樂死訊，並請在場眾人一起起立默哀致意，期間史維更一度忍不住情緒，當場流下淚水，並以手拭淚。



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