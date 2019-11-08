收到3萬份《禁蒙面法》意見書！　香港立法會9日舉行公聽會

▲香港示威者抗議蒙面法，警方發射催淚彈。（圖／路透）

香港反修例示威活動已持續5個月，港府先前召開特別行會，通過用《緊急法》來訂立《禁蒙面法》，並且於10月5日生效，引起大批示威者不滿。據悉，自《禁蒙面法》開始實行至今，香港立法會已收到多達3萬份的意見書，預計將在星期六（9日）舉行公聽會。

據悉，香港立法會《禁止蒙面規例》小組委員會曾在10月28日召開會議，公民黨議員楊岳橋提出動議要廢除《禁蒙面法》，但在23票贊成、29票反對的情況下被否決。當時香港經濟民生聯盟張華峰表示，《禁蒙面法》由《緊急條例》所訂立，持續有效至由行政長官會同行政會議宣布廢除，委員會無權廢除規例。

從該法實行至今，出席團體和個別人士向委員會提交的書面意見書，竟多達3萬份以上，情況罕見。香港立法會有關《禁蒙面法》的小組委員會將在這星期六（9日）舉行的公聽會；主席黃定光指示，因應情況做決定，會將意見書分批電郵發送給各委員。

▲《禁蒙面法》抗議期間，攝影記者被港警強行扯下面罩，引發爭議。（圖／翻攝香港電台）

據悉，《禁止蒙面規例》小組委員會9日舉行第四次會議，而該會議以公聽會形式進行，各團體代表及個別人士將與政府當局官員會面；會議共分5節，從早上9時開始，進行到傍晚5時結束。

對於《禁蒙面法》所衍生出的爭議，黃定光曾表示，自己曾見到網路所流傳的影片片段中，有暴徒冒充記者，所以警方必須確認身分，「如果執法者需要記者摘掉口罩的話，記者必須要服從」。另外，他也提到，要識別記者需要看其服飾、手上有無攝影器材，以及當時他正在做的工作，若有人在公眾活動做不合理或違法的事，警方執法是無可厚非的。

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