葉元之藏身「罷韓」臉書社團遭曝光：陳菊的前朝團隊輸不起

▲新北市議員葉元之。（圖／記者羅婉庭攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近期屢次爆發言論爭議，競選辦公室發言人葉元之在各大政論節目幫忙澄清，但近日葉元之被發現竟然藏身在罷韓臉書社團「公民割草行動」，對此，他表示，很久以前被網友邀請進入社團，起初不知道是什麼社團，後來才發現是陳菊的前朝輸不起才推動罷韓。

葉元之8日受訪時表示，他很久以前被網友邀請進入，一開始還不知道是什麼社團，後來看新聞才知道，這是陳菊的前朝輸不起才推動罷韓，後來也就忘記此事，今天看新聞才發現自己還在粉絲團中，他覺得這個也能拿來當新聞，真的很無聊。

對於葉元之加入罷韓社團，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡也說，透過不同管道方式了解各方資訊無可厚非，加入不同社團也可以了解不同社團的意見。

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