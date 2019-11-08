兒子的字有生命！　寫到一半進化成「功夫小人」　網一看不得了：難得的天賦

▲從第二排開始變成武林動畫。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

孩子的作業不僅能反映學習狀況，還可能表現出非凡創造力。一位爸爸近日在幫兒子看功課時，請他在筆記本上練習寫「足」字，他乖乖地寫了22次，但寫到第9次時字跡就逐漸出現變化，文字彷彿漸漸活過來，當爸爸看到最後一個字時，忍不住大喊，「鵝子！你是不是找死？」

這位爸爸在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，兒子練習寫的「足」字一開始相當端正，但寫著寫著似乎靈感湧現，第二排的字跡開始像在作畫，上半部的「口」已經變成了圓形，下半部的筆劃也變得像是火柴人身體，接著往下看才發現，後面的「足」全變成了功夫小人，踢腿、出拳、跳躍、弓箭步等姿勢樣樣來。

請繼續往下閱讀...

▲網友都誇讚弟弟創造力驚人。（圖／翻攝自爆廢公社）



到了第三排的功夫小人更進化，手裡還多出了武器，揮舞著刀劍互相纏鬥。原PO看到兒子創造出的武林高手實在哭笑不得，原本只是想讓兒子練習寫字，沒想到竟然畫出一段功夫劇，雖然調皮但真的是創意滿分。

照片曝光後，網友們也驚訝地說，「足變的好動畫」、「從楷書演變回甲骨文了」、「他的字有生命」、「在古代可能變成某本武功秘笈」、「為什麼自帶音效，咻咻咻～」、「很好，拳腳兵器都練了，可以去行走江湖了！」許多人也勸原PO千萬別責備孩子，這是他與生俱來的創意天分，「很有才華！別壓抑他的天賦，創造力想像力真的很難得」、「很有才的孩子，不要扼殺他的想像力」、「太神了，可以好好培養他的藝術」、「這小子不得了，要好好栽培。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►偷偷分享少女秘密！