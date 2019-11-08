四川崛起／俄羅斯木材20天送達　瀘州港「鐵公水」發揮中轉優勢

記者曾俊豪、鄭思楠／四川報導

四川第一大港瀘州港在長江經濟帶、一帶一路戰略中扮演關鍵角色，有別於大陸本土其他口岸，瀘州港透過「鐵公水」三種運輸方式中轉貨物。以鐵路為例，從俄羅斯進口的松木，透過鐵路運輸到口岸，之後便可分別以公路、水路將貨物轉往貴州與江蘇，讓瀘州有成為進口木材集散地的潛力。

瀘州港始建於1997年，自2003年正式開港運營，是大陸內河第一個鐵路直通堆場的集裝箱碼頭和國家第一批進境糧食指定口岸，是國家多式聯運示範工程和內河首批國家臨時開放口岸。「掌上蜀show第二季・兩岸新媒體體驗採訪活動」6日前往瀘州港，近距離感受它的吞吐量。

▲瀘州港承接長江經濟帶運輸重任。（圖／記者曾俊豪攝）

由於緊鄰長江，水路無庸置疑是瀘州港的主戰力，承接長江經濟帶的運輸重任。港區工作人員介紹，目前每週水運班輪航線約30班，而在增開瀘州至武漢、上海的外貿直航班輪後，瀘州港到上海，已由原來的18天縮短至12天。

除了東向的水路運輸，瀘州港往南則以到廣州的鐵海聯運班列為主，近期還測試開行瀘州到廣西欽州港的鐵海聯運班列。至於西向，則是「蓉歐＋瀘州港」號班列，實現長江水運與蓉歐快鐵的連接。

▲瀘州港「鐵公水」運輸優勢，奠定四川第一大港地位。（圖／記者曾俊豪攝）

事實上，瀘州港的東南西北運輸方向中，均以糧食、肉類、木材與石材為主。以北向的路線來說，目前有「瀘州—石家莊」白酒班列、「東北—瀘州港」糧食班列以及「俄羅斯—成都—瀘州」進口木材班列。

今年初，第一批搭乘蓉歐班列的進口松木才從俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克，歷時20天運抵瀘州港木材集散中心，宣告瀘州港的區位優勢，能為長江經濟帶和川滇黔地區進口木材需求，提供快捷的物流通道。

以此批俄羅斯松木為例，共運來41個40英尺貨櫃，其中6個貨櫃將通過公路運抵貴州赤水，35個貨櫃將通過水路中轉至江蘇太倉港。由於實現「絲路接水路」，將推動瀘州港進口木材集散交易中心的發展，預計未來2年將達到年均30萬立方公尺以上的中轉交易量。

▲瀘州港地理優勢明顯，可朝東南西北四方向中轉。（圖／記者曾俊豪攝）