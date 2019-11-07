雲林縣府撤回投資綠能專區　議員漁民抗議：要綠電不要土方

▲雲林縣議員黃淑鈴6日針對雲林縣政府撤回前瞻計畫19億投資不做綠能專區，與台西當地多位養殖漁民站出來抗議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府撤回前瞻計畫19億投資不做綠能專區，雲林縣議員黃淑鈴6日針對此案與台西當地多位養殖漁民站出來抗議。漁民林國體說，據了解第一期統計想開發綠能專區的面積就有251公頃，觀望中的有72公頃，不同意地主有20公頃，而縣長上任之後未做調查，便指開發範圍破碎擅自退回，岡顧民意。

雲林縣議員黃淑鈴指出，離島工業區除了台塑六輕進駐，其他新興、台西、四湖等，多年來一直未能發展，目前有聽到消息說經濟部要在新興區引進太陽光電，反觀台西「工業區」，不做綠能專區趕走600億投資不說，海口人看得清清楚楚，沿海鹽分高，海風吹拂，在這裡根本無法發展產業園區。

黃淑鈴說，台西綠能專區在張麗善縣長上任後，憑著一紙公文就被廢除，台西地區30以年來基礎建設無法進場，民國84年張榮味當縣長的時候向中央要來台西工業區的開發主導權，經過五次開發遴選，還是沒有廠商願意進場，質疑難道張麗善敢說自己比他的兄長還有能力。

一位當地的地主丁河山說，海口土地都浸泡在海水内，有很嚴重的鹽害問題，這樣的環境要怎麼來發展產業園區，光想到要把一個一個魚塭填滿，然後還要招商，等到來可能要五年以上，眼前有一個馬上就可以發大財的機會，為什麼不給一個機會發展。

漁民林裕倉表示，台西很多養殖漁民面臨人口老化，漁民平均年齡都超過65歲均逢退休齡，這幾年文蛤養殖不容易，氣候一變就大量死亡，如此的養殖狀況是漁民們最擔心的，懇請張縣長給漁民一條生路，讓綠能專區可以繼續執行。

▲雲林縣議員黃淑鈴6日針對雲林縣政府撤回前瞻計畫19億投資不做綠能專區，與台西當地多位養殖漁民站出來抗議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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