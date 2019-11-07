面試遇到前女友！博士男求復合「結局藏洋蔥」　網友：電影都不敢這樣拍

▲面試官竟然是前女友。（示意圖／視覺中國）

記者劉亭／綜合報導

分手後的情人再相見，總是分外尷尬，如果還是面試官更讓人傻眼。大陸一名網友6日表示，最近去求職時突然發現，面試人竟是年初分開的前女友，雖然情節狗血到自己都不敢相信，但他還是希望可以有機會共續前緣，但結果卻還是悲劇結尾。

一名網友於「虎撲」論壇發文稱，大學時曾交了一任女朋友，當時互相依偎過了一段幸福日子，但是最後還是在2019年初分手了，之後兩人再也沒有聯繫過，連微信也都刪掉了，因此他完全不知道前女友的動態。

原PO今年10月確定要攻讀博士後，向幾間公司投了履歷，想要透過面試機會多鍛鍊自己，沒想到收到通知面試的號碼，赫然就是曾交往多年的前女友，讓他不知是好，因此上網發文求助。

▲兩人曾談過一段純純的戀愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

而到了現場之後，原PO發現真的就是前女友，對方發簡訊的時候不知道，但在他回簡訊之後認了出來。之後原PO提出複合要求，但前女友告知已經在閨蜜介紹之下，有了一名新男友，要好好對待現任，因此明確拒絕了。

原PO最後也表示，尊重前女友的選擇，但會再等她一陣子，「絕不再打擾她了，絕不影響她和現男友的關係，我應該會等她一段時間，直到遇到能讓我忘掉她的人，或者她結婚」。

看了這串發文之後，許多網友紛紛討論，「把頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝，好好去面試，小夥子，體面的再見她一面」、「她可能都沒反應過來這個人是你」、「這劇情，電影都不敢這麼拍」、「放手吧，對方都往前走了」、「淡定點，這麼久過去了，也許你在她心中也不是那麼不可或缺的，這麼久過來了日子也一樣過來了」。

由於許多人懷疑故事真假，最後原PO也發文表示，事情上了新聞之後，已經影響了他原本的生活，自己把先前的文章都改掉，並且請求版主幫忙刪文。



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