看見幸福視角！48歲男氣炸...深夜闖前女友家　母子3人屍躺家中

▲武男看見前女友過太幸福，便心生殺人念頭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

河南濮陽市近日發生一起命案，一名48歲的武姓男子3日晚間闖入前女友家洩恨，將對方及其2名兒全殺死。據悉，武男事後想警方坦承，他是因為看見前女友的現任丈夫PO出的影片，覺得對方過得太幸福才眼紅，心生殺人念頭。

據澎湃新聞報導，武男3日從濮陽市區回楊集鄉的路上，順手點開快手APP，想看看影片消遣一下，沒想到卻剛好看到前女友的丈夫PO出的動態，畫面中幸福的模樣讓他當場醋勁大發，決定展開報復動。

隨後，武男在3日晚間偷偷闖入前女友家中，將對方和她的2名兒子全殺了，並且迅速逃離現場。據悉，武男後來在濮陽縣徐鎮文南油區某處正在施工的油井附近出現，當場被警方迅速逮捕。

▲▼警方目前已將武男逮捕。（圖／翻攝自燃新聞，下同）

警方先前發出公告表示，武男有重大作案嫌疑，身高約1.7米左右、中等身材、短髮、禿鬢角，左手背還有明顯傷疤，若抓到本人將得到5萬元（台幣約21.6萬元）的懸賞費。

事後，警方對武男進行訊問並表示，該男坦承，犯案的動機是因感情糾葛，看到了一段影片之後，覺得該女過得幸福，遂起報復之心，目前，該案件正在進一步調查中。

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