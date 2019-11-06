子涵很乖很孝順！名醫李光輝曾想金援前女友300萬被拒

▲精神科名醫李光輝表示，他曾在2013年到2015年期間和翁子涵交往過。（圖／左翻攝子涵臉書，右為李光輝提供）

記者陳詩璧／台北報導

辣模翁子涵陷入賣淫等事件，精神科名醫李光輝表示，他曾在2013年到2015年之前跟翁子涵交往過，李光輝接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，翁子涵很孝順也很乖，不可能賣淫，更秀出2017年的對話截圖，表示當時一度想要出錢幫助翁子涵，但她拒絕這份好意。

李光輝受訪時提到，他2013年在台北車站認識翁子涵，當初看到她第一眼，覺得她身材好、臉蛋佳，上前遞名片，邀她到公司當行政人員，後來翁子涵到他的生醫公司擔任櫃檯，李光輝說，子涵很乖，白天在公司上班，晚上回家幫媽媽顧檳榔攤，他們當時交往超過2年時間，是到了公司發生事故，調查局到公司調查，員工們接續離職，子涵也跟著離職，2人感情變淡才會分手。

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▲翁子涵2014年寫給李光輝的情人節卡片。（圖／左翻攝子涵臉書，右李光輝提供）

李光輝秀出當年子涵寫給他的情人節卡片，上頭寫到「親愛的這是我們在一起一年第一個"情人節"，謝謝你那麼疼愛我，照顧我，我會永遠愛你，希望我們能一直走下去。最後署名 Debbie 2014.8.3」。

另外，李光輝也說，2人分手後還維持朋友關係，2017年曾問過翁子涵需不需要金錢上的幫忙，但是翁子涵拒絕。

▲精神科名醫李光輝和翁子涵的對話截圖。（圖／李光輝提供）

李光輝也說，翁子涵和他交往期間，曾經一起到北京出差，她的表現比起同行的律師和工作人員來得優秀，細心提點他很多事，李光輝看到了近期的報導，不斷為翁子涵抱屈，覺得她不可能做出賣淫的事，更質疑太陽花女王劉喬安所提供的帳本真實性，認為司法不公，應該保護翁子涵，而不是公開她名字。

李光輝也說，近期也有和翁子涵聯絡，想邀她參加生日宴，但她因身體不適無法出席，改送禮物祝賀。至於2人有沒有機會復合，李光輝提到他現階段有女友，回不去了。

▲翁子涵表示身體狀況不好，無法出席精神科名醫李光輝的生日宴。（圖／李光輝提供）

以下是翁子涵與李光輝對話：

子涵：您多想了~

子涵：你有想要什麼生日禮物嗎

子涵：李醫師不好意思我還是很不舒服，剛打完針先回家休惜（息）了！我請人把禮物拿去給您？很謝謝您的好意

子涵：實在對不起

子涵：先預祝您生日快樂

醫師：明白

▲翁子涵陷入賣淫風波，精神科名醫李光輝和她聯絡要伸出援手。（圖／李光輝提供）