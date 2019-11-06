　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

子涵很乖很孝順！名醫李光輝曾想金援前女友300萬被拒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼翁子涵與精神科名醫李光輝合照。（圖／左翻攝子涵臉書，右為李光輝提供）

▲精神科名醫李光輝表示，他曾在2013年到2015年期間和翁子涵交往過。（圖／左翻攝子涵臉書，右為李光輝提供）

記者陳詩璧／台北報導

辣模翁子涵陷入賣淫等事件，精神科名醫李光輝表示，他曾在2013年到2015年之前跟翁子涵交往過，李光輝接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，翁子涵很孝順也很乖，不可能賣淫，更秀出2017年的對話截圖，表示當時一度想要出錢幫助翁子涵，但她拒絕這份好意。

李光輝受訪時提到，他2013年在台北車站認識翁子涵，當初看到她第一眼，覺得她身材好、臉蛋佳，上前遞名片，邀她到公司當行政人員，後來翁子涵到他的生醫公司擔任櫃檯，李光輝說，子涵很乖，白天在公司上班，晚上回家幫媽媽顧檳榔攤，他們當時交往超過2年時間，是到了公司發生事故，調查局到公司調查，員工們接續離職，子涵也跟著離職，2人感情變淡才會分手。

請繼續往下閱讀...

▲▼翁子涵2014年寫給李光輝的情人節卡片。（圖／左翻攝子涵臉書，右李光輝提供）

翁子涵2014年寫給李光輝的情人節卡片。（圖／左翻攝子涵臉書，右李光輝提供）

李光輝秀出當年子涵寫給他的情人節卡片，上頭寫到「親愛的這是我們在一起一年第一個"情人節"，謝謝你那麼疼愛我，照顧我，我會永遠愛你，希望我們能一直走下去。最後署名 Debbie 2014.8.3」。

另外，李光輝也說，2人分手後還維持朋友關係，2017年曾問過翁子涵需不需要金錢上的幫忙，但是翁子涵拒絕。

▲▼精神科名醫李光輝和翁子涵的對話。（圖／李光輝提供）

▲精神科名醫李光輝和翁子涵的對話截圖。（圖／李光輝提供）

李光輝也說，翁子涵和他交往期間，曾經一起到北京出差，她的表現比起同行的律師和工作人員來得優秀，細心提點他很多事，李光輝看到了近期的報導，不斷為翁子涵抱屈，覺得她不可能做出賣淫的事，更質疑太陽花女王劉喬安所提供的帳本真實性，認為司法不公，應該保護翁子涵，而不是公開她名字。

李光輝也說，近期也有和翁子涵聯絡，想邀她參加生日宴，但她因身體不適無法出席，改送禮物祝賀。至於2人有沒有機會復合，李光輝提到他現階段有女友，回不去了。

▲▼精神科名醫李光輝和翁子涵的對話。（圖／李光輝提供）

▲翁子涵表示身體狀況不好，無法出席精神科名醫李光輝的生日宴。（圖／李光輝提供）

以下是翁子涵與李光輝對話：

子涵：您多想了~
子涵：你有想要什麼生日禮物嗎
子涵：李醫師不好意思我還是很不舒服，剛打完針先回家休惜（息）了！我請人把禮物拿去給您？很謝謝您的好意
子涵：實在對不起
子涵：先預祝您生日快樂
醫師：明白

▲▼精神科名醫李光輝和翁子涵的對話。（圖／李光輝提供）

▲翁子涵陷入賣淫風波，精神科名醫李光輝和她聯絡要伸出援手。（圖／李光輝提供）

ET快訊
帶小三回家「開啪」！妻破門撞見衝刺ing　人夫惱羞猛推..她
火化發大財！黑心殯儀館「疊18具屍體一起燒」骨灰秤重分裝給家
直播／被爆失業砸7200萬買南港豪宅！韓國瑜親上火線回應了
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鵝子破壞力100！咬帶吸「奶瓶嘴斷了」還炫耀小頭　人母呆…同情未來兒媳

總統府住一晚順遊台東！日本記者讚「台灣人的笑容給我力量」片尾眼眶濕

攝影師口袋名單！全台30條「絕美公路」大PK　你最愛哪一條？

通車在即！草埔隧道命名「太草率」　達仁鄉要求改名

AIT直白挺台加入ICAO！　酈英傑：台灣已是全球航空界典範

穿平口衣出門！人妻一出力「肩帶斷了」秒報銷　隊友回家神翻…縫死救新衣

福島「核汙水」流到台灣北方海域　環團：2019年達高峰

子涵很乖很孝順！名醫李光輝曾想金援前女友300萬被拒

600萬人朝聖！「再見梵谷」光影體驗展來台　3000幅畫+3層樓環繞巨幕

球迷瘋12強！台南棒球場「大螢幕轉播」...下秒變賞月　網笑爛：烤肉啦

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

鵝子破壞力100！咬帶吸「奶瓶嘴斷了」還炫耀小頭　人母呆…同情未來兒媳

總統府住一晚順遊台東！日本記者讚「台灣人的笑容給我力量」片尾眼眶濕

攝影師口袋名單！全台30條「絕美公路」大PK　你最愛哪一條？

通車在即！草埔隧道命名「太草率」　達仁鄉要求改名

AIT直白挺台加入ICAO！　酈英傑：台灣已是全球航空界典範

穿平口衣出門！人妻一出力「肩帶斷了」秒報銷　隊友回家神翻…縫死救新衣

福島「核汙水」流到台灣北方海域　環團：2019年達高峰

子涵很乖很孝順！名醫李光輝曾想金援前女友300萬被拒

600萬人朝聖！「再見梵谷」光影體驗展來台　3000幅畫+3層樓環繞巨幕

球迷瘋12強！台南棒球場「大螢幕轉播」...下秒變賞月　網笑爛：烤肉啦

世桌團賽／中華女團首戰奪勝　男團不敵大陸下戰奈國關鍵

投信經理人「人頭反向操作」賺1500萬　害基金虧2200萬遭約談

鵝子破壞力100！咬帶吸「奶瓶嘴斷了」還炫耀小頭　人母呆…同情未來兒媳

拉屎後倒下狂睡1hr！黃牛撞爛籬笆闖庭院　她睡醒一看震驚了

外食族看過來　怎麼樣吃才不會得到「大腸癌」？

深田恭子只穿白背心「E級豪球」炸出！　微濕撩髮：讓我在你房間一整年

誰是乾拌麵之王？《人來瘋好菜》12強乾拌麵比拼...還有創意料理

韓國瑜千萬豪宅…李佳芬閨蜜也有買　高美蘭：用自己打拚的錢難道有罪嗎？

超惹火！賴琳恩「螞蟻腰+翹臀」秀性感S曲線　神級美腿不科學

下午狂打呵欠！營養師推「換季4飲食」吃完精神up...情緒緊繃更要看

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

哈隆戰今年風王！周末恐探15°C

世界第一　台高中生發現新小行星

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

忙工作不在家！　單親爸看兒子札記心碎

樂桃超狂放票！衝日本「單程700元」

即／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成

他問：墊肉生菜可煮嗎　店員曝SOP：千萬不要

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

拿「辛苦了」大字報被警攔　駕駛舉三張牌10年原因曝

更多熱門

相關新聞

前男友護為子涵硬起來「反嗆連千毅」

前男友護為子涵硬起來「反嗆連千毅」

李光輝認為，連千毅根本是利用翁子涵炒作知名度、蹭翁的名氣，塑造他身邊有許多美女圍繞的虛榮感。他說，翁曾因資金需求，向他借款50萬元，雖然當時2人是情侶，但她還開立本票給他抵押，認為翁很有骨氣，絕對不是為了錢就會出賣靈魂的人。

子涵與前男友對話曝光：我對你還有愛

子涵與前男友對話曝光：我對你還有愛

前男友24小時監控　殯葬妹：算我瞎了眼

前男友24小時監控　殯葬妹：算我瞎了眼

被分手...她闖屋喊：我放不下！爆打女友媽猛拔刀

被分手...她闖屋喊：我放不下！爆打女友媽猛拔刀

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化

關鍵字：

翁子涵李光輝生醫資助前女友前男友

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面