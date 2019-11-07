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想買氣炸鍋！廚師丟直球：嫁我省錢　妹子神收編「嫁定存」…鍋人全到手

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廚房,廚師,餐飲業,服務業,餐廳內場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO被廚師丟直球。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「你們覺得嫁給廚師好，還是買氣炸鍋好？」一名女網友貼出一張對話截圖，只見她開頭直接和對方說「好想買氣炸鍋喔」、「感覺很厲害」，對方卻回「浪費錢」、「妳嫁一個廚師，這個錢可以省起來。」由於對方身分就是廚師，這句話等於在對原PO丟直球，就讓女方笑問「你在推薦你自己嗎？」

▲飛利浦發表新一代氣炸鍋。（圖／記者蔡惠如攝）

請繼續往下閱讀...

▲原PO想買氣炸鍋，被廚師說浪費錢。（示意圖／記者蔡惠如攝）

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張對話截圖，只見兩人對話如下：

原PO：好想買氣炸鍋喔
廚師：為什麼
原PO：感覺很厲害
廚師：浪費錢
原PO：為啥？烤全雞ㄟ
廚師：妳嫁一個廚師，這個錢可以省起來
原PO：你在推薦你自己嗎
廚師：不然呢
原PO：聘金呢
廚師：定存

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲廚師丟直球「嫁一個廚師，這個錢可以省起來」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

被對方丟了直球，原PO忍不住在文中貼出3個笑到流眼淚的表情符號，「你們覺得嫁給廚師好，還是買氣炸鍋好？」

看到貼文後，就有許多人掀廚師的底，「別騙了！廚師下班根本不會煮」、「買氣炸鍋+1，廚師回家不煮飯的，不要被騙了，我就是」、「廚師回家是不開伙的。過來人」、「當然是氣炸鍋好啊！手動就好。廚師要聲控，會常常故障叫不動」。也有網友笑說，「嫁個富豪啥都有了」、「嫁給台電更好。」

不過最中肯的莫過於收編+買鍋，「當然是嫁廚師然後叫他買氣炸鍋啊」、「小朋友才做選擇，兩個都要」、「嫁給廚師，廚師幫你買氣炸鍋。」事後原PO也更新貼文，順利被網友說服，「通過大會決議，我打算買氣炸鍋，然後嫁給定存。」

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