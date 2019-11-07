印度「香料航空」客機窗戶破裂　用膠帶黏住繼續飛！

▲薩卡蘭發現飛機的一個機窗上出現裂紋，並且貼著透明膠帶。（圖／翻攝自推特＠Hariharan Sankaran）

國際中心／綜合報導

印度「香料航空」(SpiceJet)一架客機上，被乘客拍到機窗破裂後僅用膠帶黏住的畫面，讓這名乘客對該公司飛機的安全性感到憂懼。

《每日郵報》報導，一名叫薩卡蘭(Hariharan Sankaran)的旅客周二(5日)搭乘「香料航空」SG8152航班從孟買飛往新德里，卻意外發現飛機的一個機窗上出現裂紋，並且貼上透明膠帶。

薩卡蘭對此感到十分憤怒，於是將照片PO到推特，並且質問航空公司：「這難道不是為重大的飛安問題嗎？」他認為，既然機窗裂紋處被貼上膠帶，說明已有人注意到了此事。他說：「飛航安全應該是航空公司的首要之務。」

另外據「今日印度」網站報導，飛機當天比預計時間晚了28分鐘安全降落。「香料航空」其後發表道歉聲明說：「安全是我們最關心的問題，航空公司在任何時候都不應在忽視這個問。我們一定會向有關負責人轉達這一點，並採取必要措施。對此一事件所造成的不便，我們深表遺憾。」

飛機機窗在飛行過程中破裂是非常危險的事，甚至可能致命。飛機在一萬英呎(3048公尺)的高空飛行時，無法為乘客提供充足的氧氣，所以機艙內必須增壓。一旦機窗破裂，艙內和艙外較高的壓力差就會導致艙內壓力迅速喪失，機內氣體急速地從破損處洩露，艙外氣壓差會把整個人吸出窗外。