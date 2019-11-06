湯文章／【太陽花國賠案】強調比例原則卻逾越比例原則

▲太陽花國賠案的判決令人譁然，法官認事用法，要符合常識、常情、常理，才能服眾，否則失去人性的判決，不過是官樣文章。（資料照／記者徐文彬攝）

5年前太陽花學運期間，民眾占領行政院衍生324驅離事件，前立委周倪安等29位在場被驅離民眾，控告台北市府未盡督導責任，須和執法過當的台北市警局共同賠償838萬多元。台北地院審理後，法官認為警察帶警械執行驅離勤務合法，但造成民眾受傷，判決北市警局應賠償周倪安等14人共111萬多元，另駁回其餘15人的國賠請求。

判准國賠的主要理由在於，法官認為，北市警局到禁制區之行政院執行非法集會制止、命令解散、強制驅離職務，應先以柔性勸說的方式命令解散，當無法達成解散目的時，才可以使用強制力驅離；然而使用強制力驅離，因無法避免會發生摩擦、碰撞、拉扯等，使民眾受傷或財物受損的情形，仍應考量「比例原則」，只有在不逾越「比例原則」範圍內，才屬於合法。另外，原告傷勢縱使沒拍到是被警察攻擊所致，仍得由證人證言，或以診斷結果來證明待證事實為真實。

判決出爐後，引發各界譁然，台北地院更發布新聞稿澄請「法官本於法的確信及相關證據資料」來裁判，與黨派無關。但該新聞稿只不過是官方制式說辭，對於大眾的疑惑根本毫無助益！

法治國家的任何行政行為，固然都不可逾越「比例原則」的規範，但問題在於怎麼認定有無違反「比例原則」？法官認為，北市警局強制力驅離之行為，不符合「比例原則」。然而，非法集會遊行現場混亂，不少抗議者殺紅了眼，就是要衝、要砸，要製造受傷衝突搏取版面，示威者甚至有攜帶棍棒、磚塊或其他可以傷人的器具，員警身體曝露在危險的情狀下，隨時有遭受侵害的可能。在此情節下判斷執法有無過當，是否符合「比例原則」，本來就應該綜合行為當下一切情狀來加以觀察。

若有群眾持棍棒攻擊員警或向員警丟擲汽油彈，員警以強制力加以制止，即無不當。同樣地，民眾企圖衝入管制區，聚眾推擠拒馬，員警加以阻擋導致民眾受傷，也在合理的範圍。除非民眾只是和平靜坐或已停止騒動，員警卻仍持警棍、盾牌強力驅離，才有過當執法的問題。況且，非法集會經命令解散不從，已觸犯刑罰，尤其非法集會地區位於交通要衢，影響一般人日常生活作息至鉅，員警為排除障礙，以人力將民眾架離現場，若因而導致民眾受傷，也應該被認為符合「比例原則」。

此外，認定事實應依證據來判斷，法官認為可依證人證言，或以診斷結果顯示受到過重傷勢，或受傷部位是人體致命或要害部位等，來認定已經逾越比例原則。但在國賠事件主張受損害的民眾，應先就其損害結果是由於員警執行公權力所導致的事實，負舉證責任。

民眾參加集會的原因未必完全相同，現場發生衝突也未必僅限於民眾與員警，但因現場是員警與民眾對峙，只要眾口鑠金，依法執勤的警察就可能被說成暴警，法官以「降低證明度」的方式，來肯認受傷的原告已盡舉證責任，這樣子的證明度認定並不合理。

面對民眾非法集會的抗爭，在「比例原則」的適用上，應採取較寬容的態度，有民眾受傷即解釋為警察執法過當，固屬不當，但民眾受傷就說是警察執法所致，同樣也是不正確。法官判決說，對於非法「和平」集會的驅離，警察本應謹慎使用強制力，以避免對民眾發生寒蟬效應，但判決結果形同要求警察執行勤務時要「打不還手，罵不還口」，反而造成員警執行職務的寒蟬效應，影響未來的執法，警察執行職務動輒得咎，公權力如何伸張！

在取締非法集會活動的措施上，警方固應不斷檢討，精益求精，依法行政、嚴正執法，但司法為民存在，法官認事用法，要符合常識、常情、常理，才能服眾，否則失去人性的判決，不過是官樣文章，有什麼價值！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。