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打擊假帳號！臉書擬要求用戶自拍影片以驗證是否為真人

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▲▼臉書擬要求用戶自拍影片以驗證是否為真人。（圖／翻攝自Twitter／@wongmjane）

▲臉書擬要求用戶自拍影片以驗證是否為真人。（圖／翻攝自Twitter／@wongmjane）

記者王曉敏／綜合報導

儘管目前臉書正圍繞著用戶隱私保護及假新聞的爭議，但日前有消息透露，該公司似乎仍在悄悄地測試一項可能再次讓用戶感到不安的功能，即要求用戶上傳自拍影片以證實身分，臉書已於稍早證實。

經常揭露臉書、Instagram未公開功能的香港逆向工程師黃文津（Jane Manchun Wong）5日在推特貼文表示，臉書正在測試一種新的驗證功能，該功能有點類似於蘋果的臉部辨識，用戶將被要求轉動頭部使設備能掃描其臉部多個角度，以確認其是否為真人。據黃文津所揭露的新功能介面上臉書的免責聲明表示，該自拍影片將在30天候被刪除，且不會有他人看見這段影音內容。

臉書稍早已向科技網站VentureBeat證實其內部正在測試上述功能，不過臉書強調此功能不具備臉部辨識（facial recognition）技術，而是用於檢測運動及影像中是否具有臉部。據外媒QUARTZ報導，此功能疑似僅在懷疑用戶是「假人」時觸發，據統計臉書已於今年第一季刪除了超過22億個假帳號。

而黃文津於貼文後方補充道：「我之所以將它稱作『臉部辨識』是因為該功能將我的臉辨識為臉。我指的不是將人臉與其身份相關聯的技術。」

考慮到過去該公司處理相關技術的事件，臉書對於臉部辨識的謹慎態度很容易理解。日前臉書在美國伊利諾伊州一起集體訴訟案中被控濫用臉部圖像數據，此案涉及700萬名用戶，臉書可能得面臨總金額高達350億美元的罰款。而臉書於7月份就去年的劍橋分析資料外洩案向美國聯邦貿易委員會（FTC）支付了50億美元的和解金，創下美國史上最高的罰款金額。

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