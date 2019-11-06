AIT直白挺台加入ICAO！　酈英傑：台灣已是全球航空界典範

▲AIT處長酈英傑力挺台灣加入ICAO。（圖／民航局提供）

記者賴文萱／台北報導

首度在台舉辦的世界飛安高峰會（IASS）今（6）日閉幕，美國在台協會處長酈英傑昨晚出席「台灣之夜」晚會時，肯定此次會議的成就，也直言國際民航組織（ICAO）排除台灣非常不合理，完全違背理念與精神。

世界飛安高峰會昨晚由地主國台灣舉辦「台灣之夜」，酈英傑受邀擔任開場貴賓，致詞時直白表達力挺台灣的立場。他說，台灣已經是全球航空界的典範（Role Model），不僅與國際航空運輸安全相關組織密切合作，台灣交通部與民航局制訂的標準，也一直符合最新的國際標準和美國相關民航規範，確保旅客在該區域的運輸安全。從台灣已是美國Trusted Traveler Program、 Globle Entry 及Visa Waive的會員，更可應證台灣的飛安監理能力與成績足以受到國際信任。

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▲首度在台舉辦的世界飛安高峰會（IASS）6日閉幕。（圖／民航局提供）

酈英傑稱許台灣爭取加入ICAO，正是要將這些專業經驗分享給國際社會，可惜受到中國的壓力，台灣尚未成為會員國，無法正式參與ICAO的活動，也無法獲得飛航安全與保安的相關文件。他更直言ICAO一向強調Seamless Sky（無縫天空），宗旨就是要促成全球一致的運行標準及分享飛安資訊，台灣不該排除在外。

交通部長林佳龍4日在IASS開幕致詞時指出，台灣桃園機場2018年服務高達4,645萬名旅客，並在國際乘客運輸量排名全球第11大，貨運量排名全球第5大，在國際整體運輸活動上占有很大的比例，ICAO將台灣排除在外，已違背其精神與理念，也不合常理。

酈英傑也引用內容強調，這也更加凸顯這場飛安高峰會的價值，因為在場的所有飛安專家都了解飛安資訊的交流非常重要，期望國際會議平台共享經驗，達成Safe Sky的共同目標，大家對保障飛安的貢獻是不分國界的，無論是在世界哪個地區，都要飛得更安全。

►「時間對我們來說完全沒用！」