　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜蘭人等11年「252億鐵路高架化」通過了！9處平交道掰　交通部拍板

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼宜蘭鐵路高架修正案29日首次現勘，宜縣府10年努力露曙光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲等了11年，宜蘭鐵路高架審查通過了。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

宜蘭縣府爭取鐵路高架長達11年，提送的評估計畫數度被退回，直到6日終於露出一線希望，交通部有條件審查通過其可行性研究，路段為「宜蘭到羅東」，全長約16公里，總經費約252.09億元，自償率約3.86%，後續縣府與台鐵完成調整土地開發計畫後，才能送往行政院核定。

宜蘭縣政府表示，林姿妙縣長上任後積極推動「宜蘭縣鐵路高架化」，多次親至中央進行協商，經過近1年的努力，6日下午交通部召開「宜蘭縣鐵路高架化可行性研究」審查會，縣民盼了11年，終於獲得審查通過，決議在縣府與台鐵管理局完成調整土地開發計畫後，將直接送行政院核定，林姿妙表示，希望未來高鐵延伸宜蘭能盡快做出政策核定，完成宜蘭軌道建設的最後一塊拼圖。

請繼續往下閱讀...

▲▼宜蘭人等11年「252億鐵路高架化」通過了！9處平交道掰　交通部拍板。（圖／宜蘭縣政府）

▲總經費252億元，宜蘭鐵路高架化拍板。（圖／宜蘭縣政府）

為促進蘭陽平原東西部交通運輸，縣府自2008年開始向中央爭取鐵路高架化建設經費，但可行性評估與提報計畫數度遭退回，一直到2019年11月6日交通部召開審查會，終於審查通過，黃玉霖受訪時表示，這次是縣府自行提出提整計畫內容，拍板認定原則可行，有條件通過；之後縣府將陳報行政院核定，全案進入綜合規劃階段，鐵路高架化工程終能實現。

縣府指出，鐵路高架計畫範圍為宜蘭至羅東段，全長約16.1公里，跨越宜蘭市、五結鄉及羅東鎮三行政區，包括宜蘭、二結、中里、羅東等四站，並將在計畫內新增一處縣政中心站，範圍內已竣工之高架鐵路長約3.7公里（校舍路以南至蘭陽溪），將以全線原地高架方式進行。

完成高架化後，除了可以消除目前現有的9處平交道，解決列車通過等候時間及減少交通瓶頸與安全事故，也能消除前後站生活圈與交通阻隔，平衡鐵路東西城鄉發展，提高土地使用效率，形構大眾運輸導向之土地發展模式。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

▼鐵路高架化後，可以消除現有9處平交道。（圖／資料照）

▲▼宜蘭鐵路高架修正案29日首次現勘，宜縣府10年努力露曙光。（圖／記者游芳男翻攝）

ET快訊
網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔
12強／前進日本！中華3比0完封委內瑞拉
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

草屯台語真傳！彩券奇女「七字仔」連環砲4分鐘　唸到殺人犯回家洗碗

窮人為什麼很敢生小孩？生殖策略分析是「長期投資」

宜蘭人等11年「252億鐵路高架化」通過了！9處平交道掰　交通部拍板

藝術家上輩子救了宇宙，才能牽起基努李維的手？

「紅毛猩猩」混入一群台灣黑熊　新住民繪本1幅畫後作力超強！

傳統「紡織、車業」如何改革翻身？本土創業家的故事超勵志

台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮　36周年紀念回顧活動

一沙一世界一花一天堂　拍鳥俱樂部精彩微距展登場

60歲爸媽說過「最潮用語」是什麼？ 網：媽看猩猩喊「工讀生出來」

女記者福興宮採訪　皮夾丟5天尋回…她最在乎健保卡照片：17歲的青春

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

屏東歸來便利超商「只賣素食」 為建醮！社區、學校連6天吃素

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

草屯台語真傳！彩券奇女「七字仔」連環砲4分鐘　唸到殺人犯回家洗碗

窮人為什麼很敢生小孩？生殖策略分析是「長期投資」

宜蘭人等11年「252億鐵路高架化」通過了！9處平交道掰　交通部拍板

藝術家上輩子救了宇宙，才能牽起基努李維的手？

「紅毛猩猩」混入一群台灣黑熊　新住民繪本1幅畫後作力超強！

傳統「紡織、車業」如何改革翻身？本土創業家的故事超勵志

台南鹿耳門天后舉辦甲子年羅天大醮　36周年紀念回顧活動

一沙一世界一花一天堂　拍鳥俱樂部精彩微距展登場

60歲爸媽說過「最潮用語」是什麼？ 網：媽看猩猩喊「工讀生出來」

女記者福興宮採訪　皮夾丟5天尋回…她最在乎健保卡照片：17歲的青春

退休女校長設局「扮通靈老師」騙4年　新竹豪宅搜出1.1億現金

草屯台語真傳！彩券奇女「七字仔」連環砲4分鐘　唸到殺人犯回家洗碗

CBA／連兩戰拚到「見血」　林書豪已成北京票房救世主

真的開放挖石油！　川普政府出租北極阿拉斯加160萬公頃土地

外送員努力跑單！竟被女友嗆「底層工作」酸：別人每年出國4次

窮人為什麼很敢生小孩？生殖策略分析是「長期投資」

韓粉「包子隊長」遭爆是詐欺犯　臉書消失了！女小編火大反擊

宜蘭人等11年「252億鐵路高架化」通過了！9處平交道掰　交通部拍板

判決出爐魏應充臉書PO文訴心境　「善愛為寶、台灣共好的理想不變！」

彈劾川普「首場公開聽證會」訂11月13日　全美實況轉播！

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

生活熱門新聞

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

釜山航空開大絕！1111元機票買一送一

名醫李光輝曾想金援前女友300萬被拒

客備註「我瘋～子」　外送員愣：有危險嗎

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

陪住院爺爺！他清晨4點坐起　秒裝死倒頭睡

藝術家牽起基努李維的手

大一開瑪莎拉蒂！室友曝「同寢超爽福利」

紅毛猩猩亂入台灣黑熊　新住民繪本成果展

60歲爸媽最潮用語？網：看猩猩喊工讀生出來

更多熱門

相關新聞

AIT力挺台灣加入ICAO！

AIT力挺台灣加入ICAO！

首度在台舉辦的世界飛安高峰會（IASS）今（6）日閉幕，美國在台協會處長酈英傑昨晚出席「台灣之夜」晚會時，肯定此次會議的成就，也直言國際民航組織（ICAO）排除台灣非常不合理，完全違背理念與精神。

長2公尺弗氏海豚　疑遭達摩鯊攻擊死亡

長2公尺弗氏海豚　疑遭達摩鯊攻擊死亡

全面取締違法Uber倒數！駕駛曝轉型困境

全面取締違法Uber倒數！駕駛曝轉型困境

老師課堂說「台灣不是一個國家」　地方媽媽怒了

老師課堂說「台灣不是一個國家」　地方媽媽怒了

礁溪火燒車　20歲駕駛驚恐逃生

礁溪火燒車　20歲駕駛驚恐逃生

關鍵字：

鐵路高架宜蘭交通部黃玉霖林姿妙

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

滿意韓國瑜請舉手！高雄官員全沉默

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

小學生網紅偷拍媽內衣片衝流量

收編街頭奶喵　2年後放大70倍！

闖進6強！張奕7局無失分　中華3比0完封委內瑞拉

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面