宜蘭人等11年「252億鐵路高架化」通過了！9處平交道掰　交通部拍板

▲等了11年，宜蘭鐵路高架審查通過了。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

宜蘭縣府爭取鐵路高架長達11年，提送的評估計畫數度被退回，直到6日終於露出一線希望，交通部有條件審查通過其可行性研究，路段為「宜蘭到羅東」，全長約16公里，總經費約252.09億元，自償率約3.86%，後續縣府與台鐵完成調整土地開發計畫後，才能送往行政院核定。

宜蘭縣政府表示，林姿妙縣長上任後積極推動「宜蘭縣鐵路高架化」，多次親至中央進行協商，經過近1年的努力，6日下午交通部召開「宜蘭縣鐵路高架化可行性研究」審查會，縣民盼了11年，終於獲得審查通過，決議在縣府與台鐵管理局完成調整土地開發計畫後，將直接送行政院核定，林姿妙表示，希望未來高鐵延伸宜蘭能盡快做出政策核定，完成宜蘭軌道建設的最後一塊拼圖。

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▲總經費252億元，宜蘭鐵路高架化拍板。（圖／宜蘭縣政府）



為促進蘭陽平原東西部交通運輸，縣府自2008年開始向中央爭取鐵路高架化建設經費，但可行性評估與提報計畫數度遭退回，一直到2019年11月6日交通部召開審查會，終於審查通過，黃玉霖受訪時表示，這次是縣府自行提出提整計畫內容，拍板認定原則可行，有條件通過；之後縣府將陳報行政院核定，全案進入綜合規劃階段，鐵路高架化工程終能實現。

縣府指出，鐵路高架計畫範圍為宜蘭至羅東段，全長約16.1公里，跨越宜蘭市、五結鄉及羅東鎮三行政區，包括宜蘭、二結、中里、羅東等四站，並將在計畫內新增一處縣政中心站，範圍內已竣工之高架鐵路長約3.7公里（校舍路以南至蘭陽溪），將以全線原地高架方式進行。

完成高架化後，除了可以消除目前現有的9處平交道，解決列車通過等候時間及減少交通瓶頸與安全事故，也能消除前後站生活圈與交通阻隔，平衡鐵路東西城鄉發展，提高土地使用效率，形構大眾運輸導向之土地發展模式。

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▼鐵路高架化後，可以消除現有9處平交道。（圖／資料照）

