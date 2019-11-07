阿母列5項清單！踏進好市多豪噴6千　網清點笑炸…曝計謀：主婦果然厲害

▲購物清單和購物明細……怎麼長度差這麼多啦 XD（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）有各種高CP值商品，讓許多人本來只是想去添購幾項產品，最後意外堆滿推車。一名男網友貼出多張照片，說去好市多之前，爸爸有讓媽媽寫一張購物清單，說買需要的就好，結果清單上明明只有5樣東西，購物明細算下來卻將近20樣物品，讓原PO也只能笑說「誰可以阻止失控的主婦？」

這位男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，「去好市多前我爸叫我媽寫一張購物清單，說買需要的就好」，只見清單上有「肉、魚、蔬菜、點心、醬料」，最後滿車戰利品讓原PO也直呼「無奈在現場誰可以阻止失控的主婦？」還用hashtag透露心聲「#推車放滿很正常」、「#失控主婦家家都有」、「#肉_魚_蔬菜_總匯點心包」。

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▲原PO媽打算買肉、魚、蔬菜、點心、醬料。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

仔細看看照片，原PO一家買的東西，用2個好市多提供的紙箱還不夠裝，像是衛生棉、點心包都要另外拿。再來看看購物明細的部分，一長串看下來讓人眼花撩亂，有各種蔬菜水果、日用品、肉類、醬料，光是看得到的品項就花了6000多塊錢。

▲嗯？這購物明細是不是太長了一點？（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到照片後，許多人秒懂笑噴，「計劃永遠只是計劃」、「我現在都不敢常常去，每次去至少5張以上小朋友出走」、「僅、供、參、考」、「真的。去到賣場什麼都想拿，什麼都好像缺少了點兒」、「這是每個進好市多的日常啊！上兩周我只打算買德國香腸，結果出來的時候手上又多了一把西洋芹！這已經是控制的最好的一次了」、「好市多開的那張購物明細，從我會逛好事多以來，從不曾短於40cm。」

▲整車放滿滿是好市多的日常。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

但也有網友表示，原PO媽列的清單根本是大項，其實買的東西都符合單子上的項目，「我只看到滿滿的肉魚蔬菜點心醬料～沒錯啊」、「種類也太寬了……哈哈……每種都很可以買」、「沒錯啊！都清單上的，沒問題啊」、「看了一下清單，再看看推車，唔……沒毛病啊哈哈哈」、「這個清單太籠統了，難怪會失控，這不能怪你媽媽。開清單最好要詳細到商品編號」、「各種肉、各種菜、各種點心，主婦果然厲害。」

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