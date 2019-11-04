他買好市多「限定甜點」踩巨雷！網見賣相退3步　內行反轉「曝極品吃法」

▲好市多南瓜派 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

有網友上月底在好市多購入期間限定的南瓜派，然而派皮口感和內陷的味道卻讓他大失所望，第一次萌生退貨念頭。對此網友們看法不一，有人認為光是賣相就讓人印象大打折扣，但也有內行分享，利用幾種小配料，就可以讓美味更升級。

「從來沒退貨過的我，第一次有退貨的念頭。」一名網友日前在臉書公開社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，他表示10月底時在好市多買了季節限定的南瓜派，滿心期待吃下去，卻令他失望透頂，「第一次吃到這麼難吃的南瓜派。」

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原PO表示，南瓜派的派皮一點都不酥脆，「真正的派皮要烤到金黃色，但這個派皮是淺黃色，完全不及格。」除此之外，原PO雖然熱愛肉桂的味道，卻覺得派的糖和肉桂比例不好，仍有改善的空間。

他也在11月初更新貼文表示，最後他沒有拿回好市多退貨，畢竟退貨的話業者也是丟掉，一樣浪費，「我個人不喜歡，還是有其他人能接受這樣的味道。」

▲ 網友反應不一。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

心得文一出，有人抱持和原PO一樣的想法，「這顏色我放棄」、「我喜歡南瓜，但我看到那大便色（肉桂）就退3步」、「超難吃」、「以前有買過，不會再回購」。

然而也有另一派擁護者表示，這派算是道地的美國口味，「我是因為有肉桂才買的，冰在冷凍，慢慢一塊一塊切著吃」、「美國的南瓜派都是這樣子的，習慣就好吃了」。

▲另外自己加上冰淇淋或是鮮奶油也很棒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

另外也有網友分享其他美味搭配法，建議加上奶油或是冰淇淋更讚，「加上鮮奶油更棒」、「微烤過切小片，搭冰淇淋超棒」、「坦白說我都會擠鮮奶油，配熱紅茶或熱咖啡吃，會默默嗑掉不少」。

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