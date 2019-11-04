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絲瓜毒死遭質問老農怒殺鄰　自首並道歉獲輕判6年定讞

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▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲花蓮老農持刀殺害鄰居，獲輕判6年定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣玉里鎮林姓老農，去年4月間委託兒子到田裡噴灑農藥時，不慎將鄰居的絲瓜藤毒死。鄰居不滿，前來理論，雙方爆發口角，老農推擠間竟持水果刀1刀刺中鄰居心臟，鄰居胸腔破裂失血過多當場死亡。老農被依殺人罪送辦，最高法院審理後，採信一二審見解，認為老農頗有悔意又自首，輕判有期徒刑6年定讞。

判決指出，林姓老農與死者黎姓老翁為多年鄰居，去年4月13日老農叫兒子到田地噴灑農藥除草劑時，不慎將一旁黎姓老翁所種植之絲瓜苗毒死。隔了3天，黎姓老翁傍晚喝酒後，越想越不爽，到林姓老農家理論。2人一言不合，發生口角。

鄰居之後大聲質問林姓老農，並出手推擠，老農心生不滿，轉頭進廚房，從一旁房間的衣櫃後方，取出一把嫁接果樹用的尖刀。當時鄰居仍緊跟在後，追問老農如何善後，老農盛怒難抑，趁鄰居近身時，竟持尖刀猛力刺入鄰居右胸部，貫通右肺上葉，切斷支氣管及右肺動脈。鄰居右胸噴血2,000毫升，倒臥在老農家前庭院廣場。老農驚覺鑄下大錯，趕緊叫妻子打電話報警，警方到場後並自首犯案，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，老農坦承動刀刺死鄰居，但否認具有殺人犯意，辯稱持刀是要防衛自己，因為鄰居高大有力氣，我被推就倒，再加上自己頭部曾車禍開刀拿掉頭蓋骨，當時地上是水泥，如果自己頭碰到水泥就危險了，所以才動刀。但法院調查後，認為2人雖有爭執，死者甚至出手推擠、導致老農跌倒、靠近老農等挑釁行為，但未實際出手毆打老農，老農亦未受有任何傷害，甚至其衣著完整無明顯破損，可見當時不符合正當防衛的情狀，老農成立殺人罪。

不過法院認為，老農自首犯罪，犯後又犯後當庭向被害人家屬致歉，已與被害人家屬達成和解，因此一二審法院均對他減刑，輕判有期徒刑6年。案經上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

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